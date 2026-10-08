Ignacio Ortelli habló sobre la decisión de Patricia Bullrich de cara a las elecciones.

Ignacio Ortelli analizó la interna entre Patricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei a partir del rechazo de la senadora al pliego de la fiscal Susana Pernas, quien intervino en la causa por la que fue condenado el policía Luis Chocobar.

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En Radio Rivadavia, Ortelli habló con Nelson Castro sobre la decisión de Bullrich de no acompañar el nombramiento de Pernas, propuesto por el Gobierno. "Lo de ayer es durísimo, no solamente por el significado de que Bullrich diga ‘no voy a votar a otra fiscal que impulsa el Gobierno'", sostuvo Ortelli.

Para el periodista, la discusión también tiene una dimensión política vinculada con el lugar que ocupan las fuerzas de seguridad dentro del discurso oficialista. "Da, me parece, en ‘esta es la doctrina de las fuerzas de seguridad’, que el Gobierno se ha llenado la boca hablando de eso, que Bullrich lo sigue haciendo", afirmó.

Ignacio Ortelli habló sobre la decisión de Patricia Bullrich de cara a las elecciones.

La candidatura de Bullrich para 2027

A partir de este nuevo desacuerdo, Ortelli planteó que Bullrich podría mantener abierta la posibilidad de competir electoralmente en las próximas elecciones presidenciales. "Yo creo que va a ser candidata, pese al enojo de algunos en el Gobierno", aseguró el periodista.

En su análisis, Ortelli fue todavía más contundente al describir el escenario que imagina para la ex ministra de Seguridad: "Es con o sin Milei. Si hay PASO, con Milei".