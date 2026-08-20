Ignacio Ortelli le dijo a Milei en vivo lo que el Presidente no quería escuchar: "Viene..."

Ignacio Ortelli le dijo a Milei en vivo lo que el Presidente no quería escuchar.

El periodista Ignacio Ortelli analizó en Radio Rivadavia el escenario político del gobierno de Javier Milei y señaló una serie de señales de alerta para el oficialismo. Según planteó, la administración libertaria enfrenta el alejamiento de algunos aliados.

"El Gobierno viene sufriendo bajas de algunos aliados. Ya habíamos hablado de los misioneros", sostuvo Ortelli al analizar el escenario político del oficialismo. En ese contexto, destacó las recientes declaraciones del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien cuestionó uno de los principales pilares de la gestión de Javier Milei: el equilibrio fiscal. "Ayer se escuchó a Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, con críticas al Gobierno, hablando de que con el equilibrio fiscal no se come", señaló el periodista.

Para Ortelli, el posicionamiento de Sáenz representa además un acercamiento a sectores del peronismo que buscan sumar a dirigentes alejados del oficialismo. "Básicamente, un discurso muy pegado y muy afín a sectores del peronismo que lo están tironeando", afirmó.

Ignacio Ortelli le dijo a Milei en vivo lo que el Presidente no quería escuchar.

La caída de la ley de tierras complicó al oficialismo

Otro de los puntos señalados por Ortelli fue el rechazo al capítulo referido a la extranjerización de tierras. Para el periodista, la caída de esa iniciativa tuvo consecuencias que excedieron el debate legislativo. "La caída de la ley de extranjerización de tierras finalmente lo que generó para el Gobierno fue un impacto político, porque empezó a reagrupar a la oposición peronista", explicó.