Ignacio Ortelli destrozó a Milei por lo que hizo tras la visita del papa León XIV: "No tiene mucho sentido"

Ignacio Ortelli cuestionó al presidente Javier Milei luego de la partida del papa León XIV hacia Perú y marcó una contradicción entre la emoción que mostró el mandatario durante la visita del pontífice y sus posteriores declaraciones. El periodista también respaldó los cuestionamientos de Patricia Bullrich sobre el trato a periodistas.

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"Yo lo veía muy emocionado ayer al Presidente de la Nación. Muchos analistas también marcaron esto de los ojos llorosos, muy emocionado. Y, la verdad, no tengo por qué no creer en la emoción de una persona", señaló Ortelli en Radio Rivadavia.

Sin embargo, el periodista planteó que esa sensibilidad frente al Papa debería estar acompañada por hechos concretos. En ese sentido, cuestionó los insultos y agravios del Presidente contra dirigentes y periodistas. "Ahora, si esa emoción vos después no la acompañás con hechos", planteó Ortelli antes de profundizar: "Si esa emocionalidad que te genera el Papa, la sensibilidad que te genera el Papa, la acompañás, mejor dicho, con insultos, con agravios, con decirle a una persona ‘sorete mal cagado’, porque lo ha dicho el propio presidente".

El respaldo a Patricia Bullrich

Ortelli también se refirió al "enojo" del Gobierno con Patricia Bullrich y consideró que los cuestionamientos de la ministra son razonables. "El Gobierno está muy enojado con Patricia Bullrich y la verdad que en esto no tiene razón el Gobierno", afirmó el periodista. "Me parece que lo que está marcando Bullrich son cuestiones muy razonables y que coinciden, tienen conexión con lo que planteó el papa León XIV", sostuvo Ortelli.

Finalmente, el periodista volvió sobre la contradicción que, a su entender, existe entre el mensaje del Papa y el comportamiento de Milei: "Si vos lo acompañás con un repertorio que va en contra de lo que dice el papa León XIV, no tiene mucho sentido esa sensibilidad".