Ignacio Ortelli confirmó qué decidió Patricia Bullrich para las elecciones y cómo impactará a Milei: "Va a..."

El periodista Ignacio Ortelli reveló que Patricia Bullrich comenzó a mover sus equipos políticos con vistas a las próximas elecciones y planteó la posibilidad de que la senadora compita contra Javier Milei en una interna.

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“Hay equipos de distintas áreas de Gobierno", explicó Ortelli, al referirse a los movimientos que comenzaron a registrarse alrededor de la dirigente. "Esos equipos que muchos los heredó el Gobierno nacional de Bullrich, algunos empezaron a recibir los llamados del equipo de Bullrich para preguntarles si están, si no están, si quieren participar", detalló el periodista en Radio Rivadavia.

La posibilidad de una candidatura propia abre un interrogante sobre la relación entre Bullrich y el Presidente. Ortelli sostuvo que la senadora podría intentar competir en una interna abierta si finalmente se realizan las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Todo indica que, si hay PASO, Patricia Bullrich va a intentar ser candidata en una PASO. Y, aunque te parezca raro, competirle al Presidente”, afirmó.

De todos modos, el periodista aclaró que Milei podría rechazar la posibilidad de una competencia interna: "Después el Presidente podrá decidir: ‘No, no quiero competencia’".

Ignacio Ortelli adelantó qué hará Patricia Bullrich en las elecciones 2027.

Qué haría Bullrich, según Baby Etchecopar

Esta semana, Baby Etchecopar también se refirió en Radio Rivadavia a un posible distanciamiento entre Bullrich y el Presidente. "Se va a la mierda. La fecha que ella dio fue marzo", lanzó. El conductor también planteó que la senadora necesita diferenciarse del mandatario porque, a su entender, el desgaste presidencial puede afectar sus propias aspiraciones políticas. "Sabés qué pasa, Milei te desgasta", sostuvo.