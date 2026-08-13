Icónica panelista de Bendita causó revuelo en redes por un particular descargo: “Irresponsables”

Una figura de Bendita publicó un descargo en sus redes sociales sobre su miedo por un pitbull en su edificio y fue duramente cuestionada.

La figura de Bendita (El Nueve), Alejandra Maglietti, protagonizó un tenso momento en redes sociales luego de expresar su preocupación por la presencia de un pitbull en los espacios comunes de su edificio. La panelista manifestó su inquietud por la seguridad tanto de ella como de su hijo y sus declaraciones rápidamente generaron un debate entre los usuarios.

Todo comenzó cuando Maglietti contó a través de su cuenta de X que, al salir de su departamento para ir a buscar unas empanadas, se encontró con el perro dentro de un espacio común del edificio y sin bozal. Molesta por la situación, relató lo sucedido y cuestionó la actitud de su vecino: “Hoy bajo a buscar unas empanadas y subo al ascensor, miro hacia abajo y veo un Pitt Bull sin bozal. Harta estoy de que no respeten a los demás”.

Luego, la panelista sostuvo que este tipo de perros deben utilizar bozal en espacios públicos. En ese sentido, continuó: “Hay una ley que dice que en CABA tienen que estar en espacios públicos con bozal obligatoriamente. ¡Indignada estoy! Son unos irresponsables y forros. ¡Harta!”.

Descargo de Alejandra Maglietti en X.

Alejandra Maglietti realizó un descargo en redes sociales que causó revuelo en los usuarios

Finalmente, Maglietti remarcó que considera necesario que los dueños de este tipo de animales cumplan con las medidas de cuidado correspondientes: “Tengo un vecino que tiene uno y no es capaz de ponerle un bozal en espacios comunes. No quiero que mi integridad ni la de mi hijo dependa de la buena voluntad de un tipo que no es capaz de respetar a los demás con las medidas de cuidado adecuadas”.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales cuestionaron la postura de la periodista y apuntaron directamente contra ella por sus declaraciones. Algunos consideraron que la situación no representaba un peligro y que su reacción había sido exagerada, mientras que otros respaldaron su preocupación por las medidas de seguridad.