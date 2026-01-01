Indignación en El Nueve: le prohibieron despedirse a dos integrantes de Bendita

Dos figuras de El Nueve revelan que no las dejaron despedirse.

Un nuevo capítulo de tensión sacude los pasillos de El Nueve y tiene como protagonistas a dos históricas panelistas de Bendita. En medio del inminente pase de Beto Casella a América TV, una decisión del canal generó enojo, tristeza y fuertes cuestionamientos.

¿Quiénes son las panelistas a las que no dejaron despedirse?

Any Ventura y Alejandra Maglietti no pudieron despedirse al aire del programa que integraron durante años. La situación salió a la luz en LAM (América TV), donde Ángel de Brito reveló que ambas panelistas, que se irán con Beto a América, tenían previsto participar del ciclo para cerrar su etapa, pero fueron bajadas a último momento.

La medida sorprendió incluso a ellas mismas y dejó expuesto el clima enrarecido que se vive tras la salida del conductor y parte de su equipo. En el caso de Any Ventura, ella ya estaba maquillada y lista para salir al aire cuando recibió la noticia de que no formaría parte del programa. “Estoy muy triste. No sé si fue un malentendido o algo intencional”, confesó entre lágrimas. Según contó, un productor le informó que no figuraba en la grilla del día y que debía retirarse del canal.

Any Ventura y Alejandra Maglietti no pudieron despedirse.

La panelista explicó que su única intención era agradecer y despedirse del equipo con el que trabajó durante 14 años, pero no le dieron esa posibilidad. “¿De qué tienen miedo? ¿Tan grave es decir gracias?”, se preguntó con bronca, y admitió que la situación le generó una profunda sensación de impotencia. “Se perdieron una despedida cariñosa”, lamentó, tras contar que habló del tema con el propio Beto Casella.

Por su parte, Alejandra Maglietti vivió el momento con algo más de calma, aunque no ocultó su decepción. A diferencia de su compañera, a ella le avisaron antes de salir de su casa que no estaría al aire. Sin embargo, reconoció que le hubiera gustado despedirse del público y aclarar la situación en pantalla.

El posible detonante del enojo

Maglietti también hizo una autocrítica y deslizó que la decisión del canal podría estar relacionada con las notas que ambas dieron horas antes en América TV sin pedir autorización. “Quizás fue por eso. No fue decisión mía no ir”, explicó, dejando entrever que la determinación ya estaba tomada.

El episodio dejó en evidencia el malestar interno en El Nueve tras el éxodo de figuras clave de Bendita y reavivó el debate sobre los modos en los que se gestionan las salidas en la televisión argentina. Mientras Any Ventura y Alejandra Maglietti ya tienen destino confirmado junto a Casella en América, su despedida quedó pendiente y envuelta en polémica.