Humillaron a Cristina Pérez en pleno móvil por la visita de León XIV: "Aguante..."

En la previa de la misa que el papa León XIV encabezó en Luján, Cristina Pérez realizó un móvil para La Nación Más y conversó con distintos fieles que aguardaban la llegada del Sumo Pontífice. En medio de la emoción por el encuentro religioso, algunos asistentes también expresaron sus posiciones políticas.
Uno de los momentos que llamó la atención durante el móvil se produjo cuando un hombre fue consultado por Cristina Pérez y respondió con una consigna que combinó su entusiasmo por la presencia del Papa con una referencia política. "Aguante el Papa y aguante Cristina Kirchner", expresó el fiel ante las cámaras.
Otra mujer que participaba de la previa resumió su estado de ánimo por la llegada de León XIV: "Feliz, una cosa impresionante".
A su vez, un hombre que había viajado desde Dolores contó el esfuerzo que realizó para poder estar presente en Luján. "La verdad que es una cosa increíble. No podemos creer. Venimos de Dolores y haber vivido esto después de no dormir durante treinta y pico de horas es increíble", relató.
El mensaje para León XIV y Axel Kicillof
Otra de las mujeres entrevistadas por Cristina Pérez aprovechó el contacto con el móvil para agradecerle al Papa por su visita y también mencionar al gobernador bonaerense. "Gracias Papa por venir a visitarnos y gracias Axel Kicillof", expresó la fiel, a lo que Cristina Pérez respondió: "Todas las expresiones se dan lugar hoy. No importa, es lo que sienten, está todo bien. Está todo bien".