Humillaron a Cristina Pérez en pleno móvil por la visita de León XIV: "Aguante..."

En la previa de la misa que el papa León XIV encabezó en Luján, Cristina Pérez realizó un móvil para La Nación Más y conversó con distintos fieles que aguardaban la llegada del Sumo Pontífice. En medio de la emoción por el encuentro religioso, algunos asistentes también expresaron sus posiciones políticas.

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Uno de los momentos que llamó la atención durante el móvil se produjo cuando un hombre fue consultado por Cristina Pérez y respondió con una consigna que combinó su entusiasmo por la presencia del Papa con una referencia política. "Aguante el Papa y aguante Cristina Kirchner", expresó el fiel ante las cámaras.

Otra mujer que participaba de la previa resumió su estado de ánimo por la llegada de León XIV: "Feliz, una cosa impresionante".

A su vez, un hombre que había viajado desde Dolores contó el esfuerzo que realizó para poder estar presente en Luján. "La verdad que es una cosa increíble. No podemos creer. Venimos de Dolores y haber vivido esto después de no dormir durante treinta y pico de horas es increíble", relató.

Humillaron a Cristina Pérez en un móvil en La Nación Más.

El mensaje para León XIV y Axel Kicillof

Otra de las mujeres entrevistadas por Cristina Pérez aprovechó el contacto con el móvil para agradecerle al Papa por su visita y también mencionar al gobernador bonaerense. "Gracias Papa por venir a visitarnos y gracias Axel Kicillof", expresó la fiel, a lo que Cristina Pérez respondió: "Todas las expresiones se dan lugar hoy. No importa, es lo que sienten, está todo bien. Está todo bien".