Chappelle: solo hablará con empleados que "hayan visto el especial hasta el final"

El comediante Dave Chappelle negó no haber querido hablar con los empleados transgénero de Netflix luego de que se acusara a su especial "The Closer" de contener comentarios transfóbicos, pero admitió estar al tanto de las protestas y que está dispuesto a reunirse con la condición de que las personas con las que lo haga hayan visto el especial en su totalidad.

En un video publicado ayer en Instagram, el comediante, actualmente en una gira por Estados Unidos, se refirió a la situación que la semana pasada derivó en una huelga y manifestación frente a las oficinas de la plataforma en Los Ángeles: "Se ha dicho en la prensa que me invitaron a hablar con los empleados transgénero de Netflix y me negué. Eso no es cierto ".

Continuó hablando directamente a la comunidad transgénero diciendo que está dispuesto a darles una audiencia pero ofreció condiciones específicas: "No me someto a las demandas de nadie. Y si quieres reunirte conmigo, estoy más que dispuesto a hacerlo, pero tengo algunas condiciones. En primer lugar, no puedes venir si no has visto mi especial de principio a fin. Debes venir al lugar que yo elija en el momento que yo elija y, en tercer lugar, debes admitir que Hannah Gadsby no es graciosa ".

Gadsby fue una de las comediantes de alto perfil que se unieron a organizaciones para presentarse luego del debut del 5 de octubre de The Closer para denunciar el especial que incluía varios chistes apuntados a la cuestión de la identidad de género y una defensa a la escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga de libros de Harry Potter, acusada en varias ocasiones en las redes sociales por declaraciones calificadas como "transfóbicas".

La protesta inspiró una huelga la semana pasada (virtual y en persona) frente a las oficinas de Hollywood de la plataforma para una manifestación que los cruzó con fanáticos del comediante que fueron a respaldarlo.

Con información de Télam