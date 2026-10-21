“Ya hubo charlas”: Telefe va por una figura muy conocida para un programa nuevo

Telefe tiene en la mira a una figura muy conocida para sumarla a la conducción de un programa nuevo. Según se reveló, ya hubo un primer acercamiento entre el canal y la protagonista de la movida, aunque todavía falta un paso clave para que la negociación avance.

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La figura elegida

Se trata de Zaira Nara, que habría recibido una tentadora oferta laboral luego de su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos, a cuatro años de su separación. La información la dio el periodista Ale Castelo al aire de Ya Fue Todo (Jotax Digital).

Zaiara Nara conduciría un programa en Telefe.

“Hay un interés de Telefe para que Zaira Nara conduzca un programa de formato. No sabemos cuál es, pero la apuesta del canal es ver si se puede lograr concretar este formato con Zaira”, comentó Castelo. Y aseguró que el dato es sólido: “Lo tengo recontra chequeado que ya hubo charlas y que se tienen que reunir físicamente para ver si pueden avanzar. Esto es lo que el canal quiere”.

¿Qué programa podría ser?

Castelo reconoció que no tenía el dato concreto sobre el formato, pero deslizó que podría tratarse de Bake Off, el concurso de pastelería que Wanda Nara condujo en su última edición. Se trata solo de una sospecha del periodista, no de una información confirmada.

El posible obstáculo

Según se mencionó, la conducción de Bake Off le habría sido prometida a Verónica Lozano, lo que abriría otro interrogante sobre cómo se acomodaría una eventual llegada de Zaira al canal.

La movida se da en medio del éxito de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe que tiene a su hermana Wanda al frente. Con esa vidriera, el canal buscaría sumar a otra figura de la familia Nara a su pantalla, en un momento de buena repercusión en la programación.

Mientras tanto, ni Zaira ni Telefe hablaron públicamente de la propuesta. Hasta que se concrete la reunión pendiente, el programa, el formato y la fecha de debut seguirán siendo una incógnita.