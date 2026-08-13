Durante una transmisión en vivo de Televisión Nacional de Chile (TVN), los conductores Monserrat Álvarez y Andrea Vial informaron sobre la detención de un hombre que era buscado por la Justicia desde 2021. Sin embargo, el relato del caso terminó dando lugar a un inesperado momento al aire cuando ambos escucharon el nombre del imputado y comenzaron a reírse, en una situación que rápidamente llamó la atención de los espectadores.

Rosamel Fierro Huenuman fue detenido en Carahue luego de permanecer prófugo durante varios años. El hombre era buscado por amenazas y robos con intimidación a trabajadores forestales, en el marco de distintas causas relacionadas con hechos de violencia rural. Su captura puso fin a una búsqueda que se había extendido desde 2021.

El momento particular ocurrió cuando los conductores mencionaron el nombre del imputado durante la presentación de la noticia. Al escucharlo, ambos lo asociaron con un chiste habitual de las redes sociales y no pudieron contener la risa. Si bien intentaron continuar con la información y recuperar el tono serio que requería el caso, las risas se mantuvieron durante varios segundos y terminaron protagonizando un blooper televisivo.

El canal de noticias TVN

La Televisión Nacional de Chile (TVN) es el canal público de televisión de Chile. Fue creado el 31 de enero de 1969 con el objetivo de conectar y representar culturalmente a las distintas zonas del país. A diferencia de otros canales públicos, TVN se financia principalmente con sus propios ingresos comerciales y no recibe un financiamiento directo permanente del Estado. Por eso, también compite con los canales privados.

Televisión Nacional de Chile (TVN).

Actualmente, TVN tiene varias plataformas, su señal abierta principal, NTV, enfocada en contenidos culturales y familiares, TV Chile, su señal internacional, y TVN Play, su plataforma de streaming gratuita. Su programación combina noticias, entretenimiento, teleseries y contenidos relacionados con la cultura y la identidad chilena.