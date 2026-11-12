Qué hizo Felipe Fort en la misa del papa León XIV: el gesto del hijo de Ricardo Fort

Felipe Fort asistió a la misa del papa León XIV en Palermo y protagonizó una particular escena entre los miles de fieles que participaron de la celebración.

La visita del papa León XIV a la Argentina reunió a millones de personas en Buenos Aires y dejó varias imágenes que trascendieron el ámbito religioso. Entre los asistentes estuvo Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort, quien protagonizó una particular escena durante la multitudinaria celebración en Palermo.

{{{htmlAmp}}}

Qué hizo Felipe Fort durante la misa del papa León XIV

Felipe Fort asistió a la misa central que encabezó el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, su presencia no pasó inadvertida por un gesto que sorprendió a quienes participaban de la ceremonia: el joven repartió chocolates y alfajores entre los fieles que se habían acercado para presenciar el encuentro con el Sumo Pontífice.

Las golosinas pertenecían a la empresa familiar, vinculada históricamente al apellido Fort y a la industria chocolatera argentina. En medio de la multitud, el heredero de Ricardo Fort se acercó a distintas personas y compartió los productos, en una escena que rápidamente llamó la atención de los presentes.

La actitud del joven sumó una postal diferente a una jornada marcada por la emoción, las manifestaciones de fe y la convocatoria multitudinaria que generó la visita papal.

Cómo fue la misa del papa León XIV en Buenos Aires

La celebración religiosa tuvo lugar el lunes a partir de las 11.30 en el Monumento de los Españoles, uno de los puntos emblemáticos de Palermo. La convocatoria reunió a más de dos millones y medio de personas, que llegaron desde distintos lugares para participar de la ceremonia y ver de cerca al papa León XIV.

Antes de comenzar la misa, el Pontífice recorrió parte de la avenida Del Libertador a bordo del papamóvil. Durante el trayecto, saludó a los fieles que se habían concentrado a lo largo del recorrido para recibirlo.

El operativo y la organización del encuentro estuvieron atravesados por una importante movilización de personas, que ocuparon distintos sectores de la zona. En ese contexto, la presencia de figuras conocidas y las escenas espontáneas que se produjeron entre los asistentes también formaron parte de las imágenes que dejó la jornada.

Entre ellas se destacó la participación de Felipe Fort, que aprovechó la ocasión para acercarse a los presentes y compartir productos de la compañía familiar.

La foto que compartió Felipe Fort después de la misa

Una vez finalizada su participación en el evento, el hijo de Ricardo Fort publicó una imagen en sus historias de Instagram para mostrar cómo había vivido el día. En la fotografía, Felipe Fort apareció con el rostro enrojecido por la exposición al sol durante la ceremonia al aire libre. Junto a la selfie, escribió: “Quemadito por el sol de hoy”.

El hijo de Ricardo Fort repartió chocolates y alfajores de la empresa familiar entre las personas que se acercaron para presenciar la ceremonia religiosa.

Además, acompañó la publicación con otra frase en inglés: “God is good (Dios es bueno)”, una expresión de agradecimiento que completó el registro de su experiencia durante la visita papal. La imagen permitió conocer otro aspecto de su paso por la celebración, después de la escena en la que había repartido chocolates y alfajores entre los asistentes.

Quién es Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort

Felipe Fort es uno de los hijos de Ricardo Fort, empresario y mediático que alcanzó una enorme popularidad en la televisión argentina y que también estuvo estrechamente vinculado con la industria del chocolate. Junto a su hermana melliza, Marta Fort, forma parte de la nueva generación de la familia, vinculada al legado empresarial que dejó su padre.

La participación de Felipe en la misa de León XIV combinó dos aspectos de esa historia familiar: por un lado, su presencia en un acontecimiento religioso de gran convocatoria y, por otro, la tradición chocolatera de los Fort, que estuvo representada en los productos que compartió con los fieles.