La historia de amor de Lizy Tagliani y su esposo, Sebastián Nebot

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se conocieron en 2016 durante un viaje de la conductora a Mendoza.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot protagonizan una historia de amor que comenzó mucho antes de convertirse en pareja. Un encuentro casual en Mendoza, varios años de distancia y distintos caminos sentimentales marcaron el vínculo que, con el tiempo, volvió a unirlos y terminó convirtiéndose en una relación estable y familiar.

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Cómo se conocieron Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

El primer encuentro entre Lizy Tagliani y Sebastián Nebot ocurrió en 2016, cuando la actriz viajó a Mendoza por trabajo. Ambos recuerdan con precisión aquella primera vez, aunque en ese momento el vínculo quedó lejos de convertirse en una relación sentimental.

Lizy había sido convocada para realizar una presencia en un boliche. La dueña del lugar tuvo un inconveniente de salud y Sebastián, oriundo de Mendoza, se encargó de organizar todo. A partir de esa situación surgió una conexión inmediata entre ambos.

“Viajé por trabajo y me llevaron a un boliche, a hacer una presencia, y ahí lo conocí porque la dueña no pudo ir porque estaba con un problema de salud y él se ocupó de todo; a partir de ahí pegamos una onda espectacular”, contó Tagliani en diálogo con Socios del Espectáculo, el programa de El Trece. Sin embargo, la distancia entre Mendoza y Buenos Aires, sumada a la diferencia de edad, hizo que aquella conexión quedara inicialmente en el terreno de la amistad.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot: del coqueteo a la amistad

Aunque hubo química desde el comienzo, Lizy Tagliani explicó que en aquel entonces no veía a Sebastián como una posible pareja. La diferencia de edad tenía un peso diferente para ella en ese momento.

“El día que nos conocimos pegamos onda, pero en ese momento me parecía muy chiquito”, relató la conductora. Según recordó, Sebastián incluso le pidió un beso durante aquella primera noche, pero ella prefirió rechazarlo y continuar la conversación desde un lugar amistoso.

Tres años después, sus caminos volvieron a cruzarse. En 2019, Lizy viajó nuevamente a Mendoza para participar de la Fiesta de la Vendimia y preguntó por Sebastián. El reencuentro tuvo un tono diferente y la relación comenzó a adquirir un carácter más romántico. Sin embargo, poco después Lizy inició una relación y ambos volvieron a perder el contacto durante un tiempo.

Cuándo comenzaron la relación Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

El momento decisivo llegó después de la separación de Lizy de Leo Alturria. En ese contexto, Sebastián Nebot volvió a comunicarse con ella para saber cómo se encontraba y ofrecerle su apoyo.

El contacto se transformó rápidamente en una relación cercana. Sebastián viajó a Buenos Aires para verla y ambos pasaron una semana conversando. Aquellos días fueron determinantes para que el vínculo comenzara a transformarse en una historia de amor.

“Entonces, cuando me separé, me escribió para ver cómo estaba, seguimos hablando y vino a verme. Compartimos una semana a pura charla, le quemé la cabeza con todos mis quilombos y empezamos a enamorarnos”, recordó Lizy.

Después de regresar a Mendoza, Sebastián volvió al mes y decidió quedarse junto a ella. Desde entonces, la pareja consolidó su relación y avanzó en la construcción de una vida compartida.

Tras varios años y distintos caminos sentimentales, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot volvieron a acercarse y comenzaron su historia de amor.

El mensaje de amor de Sebastián Nebot a Lizy Tagliani

La relación también quedó reflejada en las palabras que Sebastián Nebot le dedicó públicamente a Lizy Tagliani por su cumpleaños número 56. “Deseo de todo corazón que este nuevo año de vida venga cargado de mucha energía, buena onda, felicidad y momentos hermosos. Que se cumplan todos tus sueños y que nunca te falten motivos para sonreír”, escribió Sebastián.

En el mismo mensaje, destacó el lugar que ocupa Lizy en su vida cotidiana y le agradeció por el amor que brinda a su familia. “Sos una persona maravillosa. Gracias por estar siempre y por todo el amor que nos das. Acá estamos y vamos a estar siempre con vos, acompañándote y queriéndote en cada momento”, expresó.

Así, aquella conexión que nació de manera inesperada en Mendoza en 2016 terminó transformándose, después de varios reencuentros y caminos separados, en una pareja que decidió compartir su vida.