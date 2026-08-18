Una figura de Telefe reveló que pensó en tirarse de un edificio: "Por mi madre”

Tras un año del conflicto judicial y mediático entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, la actriz y comediante decidió recordar el doloroso proceso que atravesó en aquel entonces, en medio de la adopción de su hijo, durante su paso por la última emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe).

Lizy Tagliani durante su paso por Ph, Podemos Hablar (Telefe).

La histórica rivalidad se originó luego de que Viviana Canosa apuntara contra Lizy Tagliani con denuncias relacionadas con presuntos abusos de menores. El conflicto cerró su capítulo penal en mayo de 2026, cuando la Justicia archivó la denuncia por falta de pruebas y Canosa fue obligada a pagar una multa.

En ese sentido, Lizy se quebró al recordar aquel capítulo de su vida y habló sobre la fortaleza que encontró durante ese momento, especialmente mientras atravesaba el proceso de adopción de su hijo: “Yo tenía la sentencia de adopción el lunes, y el viernes han dicho todas las barbaridades. Ahora leí la demanda y es escalofriante. Es rara la fortaleza que te da un hijo, es única. Porque la verdad, no sé cómo aguanté las atrocidades”.

Lizy Tagliani habló sobre la denuncia de Viviana Canosa

Asimismo, Lizy se sinceró sobre la manera en la que logró atravesar aquel momento y explicó que, en parte, pudo sostenerse porque estaba convencida de que las acusaciones eran falsas. También destacó el lugar fundamental que ocupó su hijo durante ese proceso y cómo su presencia le dio fuerzas para continuar a pesar de la presión mediática: “Primero, supongo que porque sabía, estaba convencida, que todo eso era mentira. Y, segundo, me parece que por un hijo. No sé cómo sería la historia si Tati no estaba en nuestra vida”.

Luego, agregó que aquel conflicto también afectó profundamente la imagen que había construido a lo largo de su vida y el orgullo que sentía por su familia: “Yo no tengo grandes riquezas, la riqueza máxima que tenía era la de mi vieja, que es la del nombre y la de andar por el barrio tranquila porque soy el hijo de Tina. Entonces era tan importante para mí que fue un dolor terrible. Pero mi hijo me salvó, mi familia, mi marido. Tenía que demostrarle al público que confiaba, yo seguía trabajando como si nada”.

Y continuó con un relato en el que describió el nivel de desesperación y angustia que llegó a experimentar durante aquellos días: “Yo me quería ir a un edificio, a lo más alto, subirme a la terraza y citar a estas personas a que se acerquen y que digan adelante mío todo o me tiraba. Por mi madre. No sabía cómo, me voy, me subo, que vengan ahí y que lo digan ahí en vivo”.

Finalmente señaló que, pese a saber que las acusaciones eran falsas, llegó a sentirse completamente acorralada y sin saber cuál era la mejor manera de reaccionar: “Hay un momento en que te sentís acorralada. Sabés que es mentira pero no sabés cómo actuar, qué decir, qué no hacer. ¿Qué vas a esperar? Te juro que es lo primero que pensé. Pero me daba bronca porque yo le decía a mí marido: 'Te das cuenta que si hoy vos y yo nos morimos, al pibe este no le queda ni siquiera algo material para que se pueda bancar sus estudios, porque no es nuestro hijo oficialmente, legalmente'”.

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