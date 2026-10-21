La historia de amor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: cómo se conocieron y por qué se separaron

Romina Yan y Tomás Yankelevich son los dos hijos de la pareja, que también desarrollaron sus carreras dentro del mundo artístico y audiovisual.

La historia de Cris Morena y Gustavo Yankelevich marcó tanto sus vidas personales como el desarrollo de la televisión argentina. Durante más de dos décadas, la actriz y productora y el reconocido empresario compartieron una relación que combinó amor, familia y proyectos profesionales, hasta que una separación inesperada puso fin a su matrimonio.

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Cómo se conocieron Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Cris Morena y Gustavo Yankelevich se conocieron a principios de la década de 1970, cuando ambos comenzaban a construir sus carreras en el mundo del espectáculo. Ella daba sus primeros pasos como modelo y en el ámbito publicitario, mientras que él se desarrollaba detrás de escena, vinculado con la producción y los medios de comunicación.

La conexión entre ambos creció rápidamente y dio lugar a un romance que se consolidó con el paso del tiempo. En 1974, decidieron casarse y comenzar una vida juntos que, además de los vínculos afectivos, estaría atravesada por el crecimiento profesional de los dos.

Años después, Cris recordó cómo fue el enamoramiento en una entrevista con la revista Caras. “Me enamoré locamente de Gustavo. Me casé con él porque era distinto, era diferente. Me enamoré de su potencia. Nos potenciamos muchísimo. Él me abría mundos y yo a él. Éramos una bomba atómica los dos juntos”, expresó en el ciclo +Caras.

Sus palabras reflejaron la intensidad de una relación en la que ambos encontraron un compañero para compartir tanto la vida cotidiana como sus ambiciones profesionales.

Los hijos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Del matrimonio nacieron sus dos hijos, Romina Yan y Tomás Yankelevich, quienes también desarrollaron carreras vinculadas con el mundo artístico y la televisión.

Romina Yan nació en 1974 y se convirtió en una actriz muy querida por el público argentino. Su participación en producciones juveniles, especialmente en Chiquititas, la consolidó como una figura recordada por varias generaciones.

Tomás Yankelevich, nacido en 1977, siguió un camino relacionado con la producción audiovisual y la dirección televisiva. De esta manera, los dos hermanos continuaron, desde distintos lugares, el vínculo familiar con la industria del entretenimiento.

Mientras Gustavo construía una trayectoria destacada como productor y directivo de televisión, Cris desarrollaba su faceta como compositora, actriz y creadora de éxitos juveniles. La combinación de sus experiencias contribuyó a consolidar una familia estrechamente ligada al espectáculo argentino.

Por qué se separaron Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Cris Morena y Gustavo Yankelevich se conocieron a principios de los años 70 y construyeron una historia de amor que combinó la vida familiar con el crecimiento profesional.

La relación matrimonial llegó a su fin en 1997, después de más de dos décadas juntos. La ruptura sorprendió a parte del público, ya que ambos atravesaban etapas de gran reconocimiento profesional y habían construido una familia consolidada.

Sin embargo, la separación se mantuvo durante un tiempo en el ámbito privado. La decisión de preservar la intimidad buscaba resguardar a sus hijos y evitar que la exposición mediática interfiriera en una etapa personal delicada.

Aunque con los años surgieron distintas interpretaciones sobre los motivos de la ruptura, no se estableció públicamente una única causa definitiva. La rutina, las exigencias laborales y la evolución de los proyectos individuales fueron mencionadas como posibles factores, pero no corresponde presentarlos como motivos confirmados.

Tampoco se trató de una separación acompañada por un escándalo público que permitiera explicar de manera concluyente qué ocurrió puertas adentro de la pareja.

Cómo siguió la relación entre Cris Morena y Gustavo Yankelevich después del divorcio

El final del matrimonio no borró la historia compartida ni el vínculo familiar que los unió durante tantos años. Ambos continuaron con sus respectivas carreras y mantuvieron un lugar destacado dentro de la industria del entretenimiento.

La trayectoria de Cris Morena quedó asociada a producciones juveniles que trascendieron las fronteras argentinas, mientras que Gustavo Yankelevich siguió vinculado con proyectos televisivos y teatrales.

Su historia quedó marcada por el encuentro de dos personalidades creativas, la formación de una familia y una sociedad profesional que acompañó una etapa importante de la televisión nacional. Aunque sus caminos sentimentales se separaron, el legado familiar y artístico que construyeron juntos continúa formando parte de la cultura popular argentina.