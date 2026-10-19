Escalofriantes declaraciones de Cris Morena sobre "las golpizas" del ex de Romina Yan a sus hijos: "Pidió que no contara nada"

Salió a la luz la denuncia formal presentada por Cris Morena contra Darío Giordano en 2015 por episodios de violencia física y psicológica tras el descargo de Valentín Yankelevich.

Valentín Yankelevich denunció públicamente haber sufrido graves episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia. A raíz de estas declaraciones, volvieron a tomar relevancia los dichos que Cris Morena habría realizado en el marco de una denuncia formal presentada contra el productor en 2015.

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Según trascendió, en el documento judicial, la productora relató que conocía a Giordano desde que comenzó su relación con Romina Yan y que, tras la muerte de su hija, empezó a notar comportamientos que le llamaron la atención: "De hecho, dice que acompañaba a los chicos a realizar diversas tareas extracurriculares que el padre aceptó realizaran con el compromiso de la declarante de que se encargara de su traslado".

Luego, Cris Morena recordó uno de los episodios que, según su testimonio, la alertaron sobre la situación que atravesaban los menores: "Recuerda, en particular que, transcurridos dos años de la muerte de su hija, en una ocasión en la que Franco se hallaba solo con la declarante, repentinamente rompió en llanto, le dijo que su padre le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho".

El testimonio de Cris Morena

Por otro lado, la productora también habría denunciado haber presenciado situaciones de maltrato verbal hacia su nieto Franco. Además, según las declaraciones difundidas, el menor le habría relatado otros episodios de violencia física que continuaron: "La declarante, en diversas ocasiones, había visto a Darío maltratando verbalmente a su nieto Franco, delante incluso de su abuela. Franco le comentó que en una de las ocasiones, su padre lo había golpeado tan fuerte que se había detenido ante el llanto de aquel y le había prometido que no le pegaría nunca más, por la memoria de la muerte de su madre. Lo que no cumplió porque las golpizas siguieron".

Cris Morena dio su testimonio ante la justicia sobre la situación de sus nietos.

Asimismo, de acuerdo con el testimonio atribuido a Cris Morena, luego de que los menores se pusieran en contacto con Gustavo Yankelevich, Giordano habría comenzado a "arruinar" el vínculo entre los niños y sus abuelos. Esta situación también habría formado parte de los conflictos familiares expuestos en la denuncia de 2015.