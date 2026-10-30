La historia de amor de Andrea Ghidone y Pablo Otero, el Señor del Tabaco: la verdad de cómo se conocieron

El empresario Pablo Otero celebró su matrimonio con la bailarina Andrea Ghidone en una fiesta que reunió a más de 800 asistentes en un predio exclusivo de la Costanera Norte. La celebración contó con la presencia de figuras del ambiente artístico y presentaciones en vivo de bandas como Ráfaga, los Gipsy Kings y Carlos Vives. Mientras el frente judicial y fiscal avanza sobre sus cuentas corporativas, el conocido públicamente como el "Señor del Tabaco" y la actriz contaron los inicios de su relación sentimental y el camino recorrido hasta dar el "sí" definitivo en el altar.

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Durante una entrevista, el flamante matimonio recordó los primeros momentos de su vínculo, destacando que el acercamiento inicial se dio de manera veloz pero sostenido sobre bases de respeto y libertad mutua. Al ser consultados sobre cómo comenzó su historia, Otero reconoció entre risas que el flechazo ocurrió prácticamente "en el primer encuentro".

Por su parte, Ghidone remarcó que prefirieron dejar fluir los tiempos con total libertad para conocerse en profundidad antes de afianzar el compromiso. "Un caballero, un hombre que supo respetarme, que supo ponerme siempre en cada situación donde estuviéramos juntos, hacerme sentir muy cómoda y pasarla muy bien", expresó la artista al definir las cualidades que la conquistaron.

Asimismo, señaló que la relación le devolvió una ilusión y una esperanza profundas, destacando el cuidado y la contención que recibe a diario. Consultados sobre los deseos para la etapa que comienza tras la boda, ambos coincidieron en la importancia de afianzar el proyecto de vida en común, dándole un rol protagónico al arte y a la actividad teatral que los unió estrechamente.

Ghidone destacó, una entrevista con el canal digital Jotax Digital, que el trabajo en las obras escénicas profundizó el vínculo mucho más allá de una relación convencional. En tanto, Otero señaló que acompaña de cerca la carrera artística de su esposa desde la gestión y la organización, integrando su día a día al talento y la profesión de la bailarina.

La boda llena de lujos y una deuda millonaria por impuestos

El festejo contrastó fuertemente con la situación procesal de la compañía que encabeza Otero, la cual quedó alcanzada por un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó el tributo interno mínimo a los cigarrillos, abriendo la puerta a un reclamo impositivo de proporciones históricas. La deuda, que incluye diferencias tributarias de varios años, podría oscilar entre US$ 1000 millones y 2000 millones de dólares.

El conflicto de fondo se remonta a los planteos judiciales iniciados en 2018, cuando la firma comenzó a cuestionar la aplicación de la Ley 27.430. Mediante medidas cautelares obtenidas durante el litigio, la tabacalera abonó montos inferiores al componente mínimo estipulado por la normativa, lo que le otorgó una ventaja comercial que incrementó de manera exponencial su participación en el mercado local, pasando de un porcentaje menor al 5% a superar el 40%.

Andrea Ghidone y Pablo Otero compartieron los detalles de su historia de amor tras pasar por el altar.

Sin embargo, en agosto de 2025, la Corte Suprema revocó los fallos de cámara favorables a la empresa y declaró la plena validez constitucional del gravamen. A raíz de esta resolución, las estimaciones preliminares calculan que el monto adeudado por las diferencias tributarias acumuladas entre 2018 y 2024 oscilaría entre los 1000 y 2000 millones de dólares.

La liquidación definitiva de los fondos debe tramitarse formalmente a través del Tribunal Fiscal de la Nación y de las auditorías correspondientes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un proceso que contemplará tanto el capital no abonado como los intereses y penalidades acumuladas.

En paralelo, el organismo fiscal mantiene abiertas líneas de investigación sobre presuntas operatorias irregulares con distribuidoras mayoristas carentes de solvencia económica registrada, utilizadas presuntamente para canalizar transacciones durante los períodos fiscales recientes. Informes sectoriales privados estiman que las disputas judiciales vinculadas a este segmento habrían generado un perjuicio multimillonario en la recaudación fiscal del Estado nacional a lo largo de la última década.