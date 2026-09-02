El periodista Baby Etchecopar realizó una extensa reflexión crítica sobre el desempeño de las distintas gestiones políticas que administraron la Argentina desde la recuperación democrática. En su análisis, el comunicador repasó las sucesivas administraciones y apuntó contra la constante descalificación hacia los sectores opositores y el periodismo por parte del gobierno de Javier Milei.

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El periodista focalizó sus cuestionamientos en la falta de autocrítica de los mandatarios que gobernaron el país en las últimas décadas. En ese sentido, contrastó los discursos oficiales de infalibilidad con los índices de pobreza, el deterioro de la infraestructura pública y los problemas estructurales que arrastra la sociedad argentina.

En el inicio de su descargo, Etchecopar remarcó la recurrencia de una dinámica en la que cada gestión desacredita a quienes expresan disidencias. "En tantos años de democracia siempre pasa lo mismo. Desde Alfonsín hasta acá todos los gobiernos nos dijeron permanentemente que estábamos equivocados", afirmó el conductor al describir cómo se posicionó históricamente el poder frente a las críticas.

En esa misma línea, el presentador profundizó sobre la catalogación que recae sobre los opositores en cada período. "Siempre todos los gobiernos tuvieron a alguien enfrente. Siempre. Nunca se equivocaron. Todos los de enfrente eran mala gente, eran fachos, eran zurdos, eran operadores", señaló respecto al trato que reciben las voces discordantes.

La mención a Javier Milei y el estado de la economía

El conductor también vinculó su planteo con el escenario político actual y apuntó contra las descalificaciones hacia la prensa por parte del presidente Javier Milei. "Si todos los gobiernos no se equivocaron, si todos los gobiernos fueron perfectos como ahora el señor Javier Milei nos trata a los periodistas de estiércol humano y todo esto, si son tan lúcidos, ¿por qué hay tanta miseria, tanto hambre, tantas carreteras sin terminar, tantas casas que no se entregaron, tanta guita que falta en los bancos, tanta impunidad, tanto afano, tanta destrucción de la Argentina, tanta destrucción del aparato productivo?", cuestionó.

Asimismo, Etchecopar objetó la mirada económica oficial sobre el consumo de los ciudadanos. "Si todos fueron tan genios que los de enfrente eran los equivocados, ¿cómo es posible que nos hayan traído hasta este estado donde, por ejemplo, Javier dice que un argentino se compró un televisor y viene a ser como un delincuente?", planteó durante su alocución.

El balance sobre los expresidentes

Hacia el cierre de su exposición, el comunicador enumeró a diferentes jefes de Estado que pasaron por la Casa Rosada y trazó un balance negativo sobre sus respectivos mandatos. "Cristina fue maravillosa, nos dejó hechos mierda; Javier es maravilloso, estamos hechos mierda; Alberto era maravilloso, hechos mierda; Alfonsín fue maravilloso, nos dejó hechos mierda; Menem nos dejó hechos mierda; De la Rúa nos dejó hechos mierda; los cinco presidentes en una semana nos dejaron hechos mierda", enumeró.

Para concluir, Etchecopar contrastó la situación de la ciudadanía con los beneficios que conservan quienes ejercieron el poder. "Todos se fueron con sueldo de presidente, todos se fueron con custodia privada, todos se fueron con hijos ricos, con amigos ricos, con socios ricos y nosotros seguimos acá haciendo de opositores, siendo la gente de enfrente que está equivocada", sentenció.