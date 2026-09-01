Milei aprovechó la despedida de Messi para atacar a los periodistas: “Les habían dejado de hablar"

El presidente Javier Milei aprovechó la despedida del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, para alimentar su fijación con los ataques contra el periodismo. “Les habían dejado de hablar”, rememoró el Presidente al recordar los cánticos de los jugadores de la selección en contra de la prensa luego de obtener la copa del mundo en Qatar 2022.

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“Recuerde lo que le cantaban a los periodistas después de ganar la copa del mundo y que en un momento les dejaron de hablar. Eso es parte de nuestra pasión autodestructiva”, sostuvo Milei en declaraciones a El Observador. “En algún momento nos vamos a convencer de que somos los mejores y no nos para nadie”, planteó el mandatario.

El jefe de Estado consideró que están “logrando” mejorar la situación de la Argentina pese a “la máquina de impedir a todo vapor” y dijo que tiene “confianza de que los argentinos están despertando".

Con relación a la reunión de Gabinete de este martes, precisó que el disparador del encuentro va a ser un artículo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, donde el funcionarios contrapone los “logros” del Ejecutivo con lo que “dicen los medios”.

Sobre el resto del contenido del cónclave con sus ministros, Milei detalló que va a abordar los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró que no descarta revisar la postura de su país sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas.

La postura de EE.UU. sobre Malvinas

Trump afirmó que su administración podría revisar la posición de Washington respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, en medio del reclamo histórico que Argentina mantiene frente al Reino Unido. “Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, declaró el mandatario ante periodistas en el Despacho Oval, al ser consultado sobre el conflicto territorial en el Atlántico Sur.

Se trata de la primera vez que Trump se pronuncia directamente sobre la disputa, que hasta ahora encontraba a Estados Unidos en una posición oficial de neutralidad, aunque con gestos de cercanía hacia Londres. Sus declaraciones cobran fuerza en un contexto de tensión con el Reino Unido por el incumplimiento de las metas de gasto en defensa exigidas por la OTAN, que Washington busca elevar al 5% del PBI.

Según reveló el diario británico The Telegraph, funcionarios estadounidenses habrían advertido que el Reino Unido no presentó una hoja de ruta suficiente para alcanzar ese objetivo, y que la revisión de alianzas no descarta ninguna opción para “fomentar el reparto de la carga”. Pese a este escenario, el Gobierno optó por la cautela y considera que el anuncio debe leerse como parte de la estrategia de Trump con los aliados de la OTAN, y no como un giro formal en la política exterior.