Ya lo habían anunciado: El Trece canceló un programa diario antes de que salga al aire

El Trece sorprendió con una decisión drástica sobre uno de los estrenos que había anunciado para las próximas semanas, dando de baja un proyecto antes incluso de que llegara a emitirse. Cuando parecía un hecho el lanzamiento de este nuevo show, se echaron para atrás por miedo a que sea el gran fracaso del año.

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¿Cuál es el programa de El Trece que se canceló antes de salir?

A comienzos de este mes, el canal había incluido entre las novedades de su programación a "Todo Sigue Igual", un ciclo que estaría conducido por la inesperada dupla conformada por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner. El programa estaba pensado para ocupar las noches de los domingos, una franja en la que las autoridades del canal porteño buscaban mejorar sus métricas de audiencia.

El Trece levantó "Todo sigue igual" antes de salir al aire.

¿De qué trataría el ciclo?

En su momento, la periodista Silvia Lamazares había adelantado que la propuesta combinaría humor con un análisis semanal de la actualidad, un formato que generaba expectativa dentro del ambiente televisivo por la particular dupla elegida para conducirlo.

La cancelación, antes de salir al aire

Sin embargo, todo cambió en las últimas horas. La cuenta especializada @ARGTV reveló que "Todo Sigue Igual" no solo no debutará próximamente en pantalla, sino que directamente fue cancelado antes de tener su primera emisión. De cara a lo que viene, el ciclo ya no figura entre los próximos lanzamientos de la señal de Artear, y por el momento no trascendieron los motivos oficiales detrás de la baja del proyecto.

La reacción de los usuarios

La noticia generó de inmediato comentarios en las redes sociales, donde varios usuarios coincidieron en que la decisión del canal había sido acertada frente a un programa que, según su percepción, no tenía un futuro muy auspicioso. "Se dieron cuenta que iban directo al fracaso", "Le dieron bola a las redes, no había un solo comentario positivo" y "Se ahorraron un fracaso" fueron algunos de los mensajes que circularon tras conocerse la cancelación.