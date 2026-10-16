Guillermo Lobo reveló un dato desconocido sobre Fernando Confessore: "Era muy..."

La televisión argentina atraviesa un momento de tristeza tras la muerte de Fernando Confessore, reconocido meteorólogo de Todo Noticias (TN). A raíz de esta pérdida, Guillermo Lobo recordó en diálogo con Ciudad Magazine distintas anécdotas que compartió con su compañero y reveló aspectos de su personalidad que no eran tan conocidos por el público.

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En ese marco, el periodista destacó el vínculo que Confessore mantenía con sus raíces italianas y recordó el reconocimiento que recibió por parte de la embajada: “Él obtuvo la Orden Italiana de Caballero. La embajada italiana lo condecoró porque él siempre mantuvo sus raíces”.

Luego, Lobo se refirió al estado de salud de su compañero: “La semana que viene iba a enfrentar una operación de próstata, pero era algo normal. Estaba bien”. Por otro lado, el conductor recordó el particular sentido del humor de Confessore y las bromas que solía hacerles a sus compañeros: “Siempre hacía chistes, era muy bravo. Cargaba las baterías a los compañeros en las mochilas, y se daban cuenta que estaba muy pesada, pero él se divertía. Éramos chiquilines siempre. era muy cabrón, y después chiquilín y cabrón otra vez”.

Las anécdotas de Guillermo Lobo junto a Fernando Confessore

Asimismo, Guillermo compartió una divertida anécdota de los primeros años de TN, cuando una situación inesperada terminó provocando una sanción para ambos: “Cuando creció TN tomábamos café con leche de verdad y se le cayó a una compañera dentro de la cartera. Con Fer no pudimos salir al aire de la risa, y nos suspendieron dos días”.

Por otro lado, el periodista habló del impacto emocional que le provocó la muerte de su compañero: “Me cayó la ficha, no, bravísimo, y cuando entré hoy al estudio, fue un palazo, porque está su sillita ahí, está al costado la silla del Fer, me iba a cargar por River, porque empatamos a dos las penas y por ahí nos quedamos fuera de la Copa Libertadores”.

Finalmente, Lobo recordó la pasión de Fernando por el fútbol: “A él le gustaba cargar, pero no que lo carguen. No saben cómo jugaba la pelota el flaco este. Éramos jovencitos, él tenía abdominales marcados, unas piernas que pateaba la y como era arquero me fundía. Jugábamos acá a la Vuelta del canal”.