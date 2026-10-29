Grego Rosselló contó la verdad sobre su vínculo con Juli Poggio: "Es mi..."

Grego Rosselló rompió el silencio sobre los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Juli Poggio, su compañera de MasterChef Celebrity. En diálogo con una cronista de Bondi, el humorista se refirió a los besos entre ambos que ella reveló, explicó qué tipo de relación mantienen actualmente y dejó una frase que resumió su postura: “Juli es mi amiga, te juro que es mi amiga. El piquito es vintage”.

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La consulta llegó después de que trascendieran versiones sobre un acercamiento entre los participantes del reality de Telefe durante una salida. Sin esquivar el tema, Grego reconoció que la situación había generado repercusiones incluso en su entorno familiar.

“Sí, loco, increíble, ¿no? Me escribió mi vieja, me dice: ‘Che, ¿qué estás con todo el mundo?’. Le digo: ‘No, es todo mentira’”, contó, entre risas, cuando la cronista le preguntó por los rumores y por las versiones que también lo habían relacionado con Wanda Nara.

Grego Rosselló, participante de MasterChef Celebrity.

Sobre la conductora del certamen, el humorista agregó: “Wanda está con Migueles y me encantaría, pero no”. Sin embargo, cuando llegó el turno de hablar de Juli, fue todavía más claro: “Y Juli es mi amiga, te juro que es mi amiga". Al ser consultado por los besos entre ellos, lo relativizó: "El piquito es vintage”.

Qué pasó entre Grego Rosselló y Juli Poggio

Aunque el participante buscó desactivar las especulaciones sobre un posible romance, sus palabras volvieron a poner el foco en aquel beso que ambos reconocieron públicamente. La clave de su explicación estuvo en el tiempo transcurrido: según Grego, el episodio pertenece al pasado y no refleja el vínculo que mantienen hoy.

De hecho, Poggio también había aclarado que el acercamiento fue anterior a las versiones recientes y que actualmente son amigos. “Con Grego fue un piquito de amigos. Fue hace un montón, no es de ahora”, explicó la influencer al ser consultada por el tema.

La participante también había destacado el cariño que siente por su compañero: “No, re amigos, la verdad. Nos llevamos re bien con Grego. Es lo más. Posta lo quiero mucho”. Por su parte, Rosselló insistió en que la relación actual no tiene un componente sentimental y que las versiones sobre un romance reciente no se corresponden con lo que ocurrió entre ellos.