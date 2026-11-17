Melody Luz quebró en llanto durante un duro descargo en el que habló sobre cómo la afecta la exposición mediática de su relación con Alexander Caniggia, a quien se refirió como su expareja. Asimismo, la bailarina pidió que dejen de enviarle publicaciones del mediático y que no la involucren en sus polémicas ni en los ataques que recibe a través de las redes sociales.

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En ese contexto, explicó por qué decidió tomar distancia de Alexander y expresó su malestar por la imagen que, según ella, él muestra públicamente: “Es la vez 1500 que intento grabar esto; se me está haciendo muy difícil. Les quiero pedir por favor que no me envíen más las cosas que sube Alex. Yo por algo no lo sigo. No entiendo por qué cumple ese rol tan misógino y violento que no es él en su vida real”.

Luego, remarcó que también es una figura pública y que busca crear su propio camino profesional: “Lo que él no entiende es que yo también soy una figura pública, que soy artista, que intento armar mi camino y que la gente me tira odio a mí y yo me tengo que comer todo eso gratuitamente cuando yo no opino lo mismo que él, ni digo lo mismo que él”.

El duro descargo de Melody Luz contra Alexander Caniggia

Además, se refirió a los mensajes que recibe de usuarios que le reclaman que intervenga en las actitudes de Alexander y aclaró que no tiene la responsabilidad de controlar sus decisiones: “Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá, me mandan a decirle cosas cuando ustedes no están adentro de estas cuatro paredes, y yo tengo conversaciones con él, pero no me escucha. Y yo estoy cansada”.

Luego, manifestó su preocupación por las consecuencias que la exposición mediática podría tener sobre su hija: “Tendría que estar feliz de que esta semana estreno, que tanto lo decidí, que tanto me costó. Y no puedo. Porque lo único que he recibido son mensajes de odio. Ya tengo a mi hija, a quien tengo que cuidar de todas las cosas que él está haciendo y que a futuro, ojalá Dios no quiera, no se tome represalia con ella. Porque conmigo ya lo están haciendo”.

Finalmente, Melody cuestionó también la actitud de la familia de Caniggia y aclaró que su postura no está vinculada únicamente con los cruces recientes entre Wanda Nara y La China Suárez: “Su familia lo único que hace es atacarme. Y lo que él genera con sus redes es que ustedes me ataquen cuando yo no hago nada. No estoy a favor de que bardee a ninguna mujer. Como varón no entiende toda la violencia que sufrimos las mujeres todos los días. No entiende que desde su lugar puede cambiar las cosas. Y ser como es él en la vida real, que no es eso”.