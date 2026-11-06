Alex Caniggia explotó contra Mariana Nannis tras las críticas sobre su hija: “Qué n...”

Alex Caniggia compartió un fuerte descargo contra su madre, Mariana Nannis, luego de que la mediática lanzara una serie de repudiables comentarios sobre su pareja y su hija.

Luego de que Mariana Nannis realizara una serie de polémicos comentarios sobre Melody Luz, pareja de su hijo y madre de su nieta Venezia, Alex Caniggia salió al cruce y cuestionó duramente sus declaraciones. El mediático manifestó su indignación por las críticas de su madre y dejó en claro que el vínculo familiar entre ambos atraviesa una fuerte crisis.

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A través de sus redes sociales, Alex expresó su enojo por los comentarios dirigidos hacia su hija, quien tiene apenas tres años: “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”.

Luego, el hijo de Claudio Paul Caniggia sostuvo que el lugar donde naces no determina tu valor: “Pero qué importa si naces en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona?”.

El fuerte descargo de Alex Caniggia contra Mariana Nannis

El influencer también hizo referencia al deterioro de su relación con Mariana: “Por eso, gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre para mí ya no existe. Esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar. No existe aún más”.

Por último, el mediático cuestionó la manera en que Nannis se habría referido a su hija y expresó su indignación por las críticas hacia Melody Luz: “Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija?”.