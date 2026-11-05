La repudiable frase de Mariana Nannis que indignó a todos en vivo: "Si nació en San Martín..."

Mariana Nannis volvió a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre Melody Luz, la pareja de su hijo Álex Caniggia y madre de su nieta, Venecia. Durante una entrevista con El Ejército de LAM, el ciclo que conduce Fefe Bongiorno en Bondi, la mediática fue consultada por las acusaciones de racismo y discriminación que la bailarina hizo públicas y respondió con una frase que generó un fuerte rechazo.

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El encargado de hacerle la pregunta fue Santiago Riva Roy, quien quiso saber qué sentía por su nieta y si era cierto que había tenido una actitud discriminatoria con la mamá de la niña. La respuesta de Nannis fue contundente: “Y pero yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació ¿entendés?”.

La reacción del periodista fue inmediata: “No, horrible lo que estás diciendo”. Sin embargo, Mariana insistió con su argumento: “No, vos estás hablando, yo estoy diciendo que la cigüeña tira a cada uno donde la tira ¿entendés? O sea, ¿dónde te tiró la cigüeña?”. Riva Roy entonces fue directamente al punto y le preguntó si consideraba que una persona era menos por haber nacido en San Martín en lugar de Marbella. “No, para mí la gente es buena o la gente es mala”, contestó Nannis.

En ese momento intervino Fefe Bongiorno, quien le planteó que la diferencia entre una persona buena y una mala se determina por sus acciones. Pero la entrevistada evitó profundizar en la acusación y volvió a cuestionar que pudieran juzgarla por un encuentro de apenas un día con Melody.

Alex Caniggia junto a Melody Luz y Venecia.

El tenso cruce terminó con un portazo

La discusión subió de tono cuando Riva Roy le recordó que su nuera había relatado situaciones muy difíciles durante su vínculo con ella. “Si yo escucho a una persona discriminar a alguien por su origen a mí me bastan dos segundos, yo no sé cómo fuiste en esas 24 horas con Melody, ella relata horrores”, le respondió.

Lejos de retractarse, Nannis lanzó: “Bueno. Entonces si sos Team Melody llamala a Melody, no sé dónde esté viviendo, San Martín, no sé”. El periodista aclaró que no estaba tomando partido, pero la mediática decidió dar por terminada la conversación: “Llamá a esta chica y habla con ella. No tenés nada que hablar conmigo ¿Qué querés que te diga? Le mando un beso”. Acto seguido, Mariana cortó la comunicación y dejó al equipo del programa con un intercambio que rápidamente quedó marcado por su polémica referencia al lugar de nacimiento de Melody Luz.