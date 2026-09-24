Graña habló de lo que Milei "nunca explicó" y lo hundió en vivo: "Hay que ser hijo de..."

Rolando Graña hizo un duro descargo contra el gobierno de Javier Milei, sobre todo a la falta de auto-crítica desde el oficialismo tras lo ocurrido en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y los sobrecargos en los insumos que estaban destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

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"Él (Milei) todavía nunca dio una buena explicación de por qué al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad puso a un amigo y abogado de él, que generó un esquema inmundo de choreo con los discapacitados, que no solo les robaba plata, sobrefacturaban los remedios mientras Adorni por otro lado mostraba la radiografía del perro y los obligaban a los discapacitados a ir a una cola al rayo del sol", criticó furibundo en RPM (Rolando Por la Mañana), el ciclo que conduce en Radio del Plata.

Rolando Graña destrozó a Milei en vivo.

¿Qué más dijo Graña sobre Milei?

En esa misma línea, recordó: "Todo era negocio, porque mientras lanzaron la auditoría, arreglaron en veinte mil millones de mangos, creo que era, con el Correo Andriani para mandar las cartas. La mitad de las cartas no llegaron. Con esas cartas que no llegaron cortaron ciento cincuenta mil pensiones por discapacidad, que la justicia después las obligó a devolver". A esto sumó que "en simultáneo obligaban a la gente" a hacer largas filas con su familiar con discapacidad: "Nosotros fuimos a una cola en un hospital de San Miguel, donde la gente iba con el discapacitado. Eran de una crueldad extrema... ¿Y no tenes responsabilidad política por haber puesto a esos hijos de puta en la ANDIS?".

Para fundamentar esto último, acotó: "Ponele que no existe el 3% para Karina, que no se comprobó en la causa. Lo que sí se comprobó que pusiste a uno, dos, tres, cuatro chorros a manejar un presupuesto mientras le cagabas la plata a los discapacitados. ¿Qué parte está bien? Querían cortarle las pensiones para guardarse más plata para los remedios y las prótesis. Y además, hay que ser hijo de puta para afanar 3000%. Había un caso que estaba en el dictamen de (el fiscal) Piccrdi, que en una prótesis habían robado un 3000%, habían puesto un 3000 % de sobrecargo".