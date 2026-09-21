Rolando Graña se hartó de todo y reveló en vivo la peor "obsesión" de Milei: "Casi"

Rolando Graña se hartó de todo y reveló en vivo la peor "obsesión" de Milei.

El periodista Rolando Graña cuestionó al gobierno de Javier Milei por los cambios propuestos en el régimen de discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. En América TV, apuntó especialmente contra la iniciativa que planteaba eliminar la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.

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"Lo que puso el Gobierno, que seguramente no pasará, pero lo que demuestra es la intención permanente desde el Gobierno, la obsesión casi nazi contra los discapacitados", afirmó Graña.

El periodista se refirió puntualmente a la propuesta que establecería que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no pudieran conservar la pensión si tenían un trabajo registrado o estaban inscriptas como monotributistas. "Es ir y prohibirle a la gente que tiene un CUD, es decir un Certificado Único de Discapacidad, que tenga un laburo en blanco" sostuvo.

El rol de las empresas

Graña cuestionó el sentido de la modificación y defendió la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral. "Lo que buscan las sociedades es incorporar a la gente con discapacidades a la vida", afirmó y agregó: "Hay empresas y se ha trabajado mucho tiempo, para que las empresas tuvieran un cupo de gente contratada con discapacidad".

Rolando Graña se hartó de todo y reveló en vivo la peor "obsesión" de Milei.

Según explicó el periodista, el límite vigente equivale a dos salarios mínimos. "La ley en blanco dice que la gente que trabaja en blanco con discapacidad no puede superar dos haberes mínimos. 700, 800 lucas", señaló.

Finalmente, Graña remarcó el impacto que tendría, según su planteo, la incompatibilidad propuesta: "Aunque tenga un solo trabajo, aunque sea monotributo, deja de tener el CUD". Y añadió que la pensión por discapacidad "no es ninguna fortuna", al señalar un monto cercano a los 300 mil pesos.