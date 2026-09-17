Gran Hermano: por que se triplican los votos que vienen de Uruguay

A horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, se conoció un dato que generó revuelo entre los seguidores del reality: existe una forma específica desde Uruguay que permite triplicar la cantidad de votos emitidos a favor de una de las finalistas, Yisela "Yipio" Pintos.

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Una aplicación patrocinadora del certamen

El mecanismo tiene que ver con una app uruguaya llamada Pago Después, que además es una de las patrocinadoras de la transmisión de Gran Hermano por Canal 10 en ese país. Según su propia descripción, la plataforma fue pensada "para votar de forma más económica" y "permite enviar varios votos comprados mediante tarjeta de débito de forma rápida y digital", simplificando un proceso que de otra manera implicaría el envío de mensajes de texto uno por uno.

La polémica votación de Gran Hermano.

La promoción que multiplica los votos

Lo que generó mayor controversia fue una promoción puntual que la aplicación ofrece a sus usuarios en la recta final del reality. En su propia página web, el servicio publicita: "3 x 1 en votos. Ahora tu voto en Gran Hermano ¡Vale triple!". Es decir, cada compra de votos a través de la app se multiplica automáticamente por tres, algo que no ocurre con el sistema tradicional de votación por SMS al 9009 que se utiliza en Argentina.

Esta diferencia en el sistema de votación encendió las alarmas entre los seguidores del programa, que empezaron a circular capturas de pantalla mostrando el funcionamiento de la app y su promoción vigente. Al tratarse de una herramienta exclusiva del mercado uruguayo, la posibilidad de comprar votos triplicados quedó fuera del alcance del público argentino, lo que derivó en una fuerte sensación de desigualdad entre los fanáticos de ambas finalistas.

El reclamo de los seguidores

La reacción no tardó en llegar: numerosos usuarios pidieron directamente que se prohíba la participación de jugadores uruguayos en la edición argentina del reality, argumentando que la primera edición de Gran Hermano Uruguay no permitiría, a la inversa, la inclusión de extranjeros, incluidos los propios argentinos. La polémica se instaló justo en pleno clima de definición entre Solange Abraham y Yipio Pintos, que esta noche se disputan el título en la gran final del ciclo de Telefe.