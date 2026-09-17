Gran Hermano: todas las mujeres que ganaron el reality de Telefe

Gran Hermano Generación Dorada llegará a su fin este miércoles 16 de septiembre. Luego de más de 200 días de emisión, todo se resume a esta jornada: de entre Yisela "Yipio" Pintos y Solange "Sol" Abraham saldrá la ganadora del certamen.

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Una enorme cantidad de condimentos hacen de esta una definición particular. Para empezar, se trata del choque definitivo entre las líderes de sus respectivos grupos a lo largo de la convivencia en la casa. Grupos que lejos estuvieron de llevarse bien y que tuvieron una enorme cantidad de cruces. Sin embargo, hay otro detalle especial: es la primera vez que la definición pasa por dos mujeres.

Todas las mujeres que ganaron Gran Hermano en Argentina

Ya sea la uruguaya o la blonda, una de ellas se sumará a la lista de campeonas del reality que integran ya otras dos icónicas jugadoras. La primera del género femenino en apagar la luz de la casa más famosa fue Viviana Colmenero, en la temporada 2002-03 que fue la tercera de la competición en nuestro suelo. A pesar de ser la más votada por sus compañeros, siendo nominada en tres ocasiones (solo Natalia Quintilliano afrontó más), supo ganarse el cariño del público y eso la llevó a campeonar.

El otro antecedente fue el de Marianela Mirra, en aquel Gran Hermano 4 que fue el primero en ser conducido por alguien diferente a Solita Silveyra (en este caso, Jorge Rial). En 2007, tras 119 días, la por entonces estudiante de abogacía le ganó en el teléfono a Juan Expósito y se convirtió en la campeona.