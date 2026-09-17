Tensión en Telefe: Ángel de Brito denunció una irregularidad con los votos a horas del final de Gran Hermano

A pocas horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que Ángel de Brito denunciara una posible irregularidad en el sistema de votación que podría beneficiar a una de las dos finalistas.

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La denuncia que encendió las alarmas

Todo comenzó cuando una seguidora le escribió al conductor de LAM para advertirle sobre una particularidad en el mecanismo de votación desde Uruguay. "En Uruguay votan por una app y no sé bien cómo es, pero votando por ahí triplican los votos para Yipio", le habría explicado la usuaria a través de X. Lejos de dejar pasar el dato, De Brito decidió indagar sobre el tema y prometió confirmar si la información era cierta.

Yipio le ganaría a Solange la final de GH.

Las pruebas que confirmaron la sospecha

Horas más tarde, el periodista recibió capturas de pantalla que respaldaban la denuncia y las compartió públicamente en sus redes. Según se pudo observar en el material difundido, en Uruguay existe una aplicación llamada Pago Después, que además es una de las patrocinadoras de la transmisión de Gran Hermano por Canal 10 en ese país. La propia descripción de la plataforma explica su función: "Para votar de forma más económica. Permite enviar varios votos comprados mediante tarjeta de débito de forma rápida y digital".

Una promoción que multiplica los votos

El dato que más repercusión generó fue una promoción específica que la aplicación ofrece a sus usuarios para incentivar el consumo de votos durante la recta final del reality. "3 x 1 en votos. Ahora tu voto en Gran Hermano ¡Vale triple!", promocionaba la propia página web del servicio, lo que despertó sospechas sobre una ventaja artificial para la participante uruguaya del certamen.

La revelación de Ángel de Brito.

El reclamo de los seguidores argentinos

La reacción del público no tardó en llegar. Numerosos usuarios argentinos pidieron directamente que se prohíba la participación de jugadores uruguayos en la edición local del reality, argumentando que la primera edición de Gran Hermano Uruguay no permitiría, a la inversa, la inclusión de extranjeros, incluidos los propios argentinos. La polémica se instaló en pleno clima de definición entre Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos, que esta noche se juegan el título en la gran final del ciclo de Telefe.