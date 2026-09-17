Gran Hermano: todos los ganadores uruguayos del reality de Telefe

Gran Hermana Generación Dorada llegará a su fin este miércoles 16 de septiembre, luego de más de 200 días en emisión por la pantalla de Telefe. Una suma de 43 personas pasaron por esa casa en el proceso, aunque ahora solo dos quedaron entre esas cuatro paredes: Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pintos.

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Se trata de la primera vez que el mano a mano decisivo es entre dos mujeres, aunque las misceláneas podrían ser más dependiendo de quien se consagra como la campeona. La uruguaya, por caso, podría sumarse a la lista de orientales en ganar una edición.

¿Qué uruguayos ganaron Gran Hermano Argentina?

El primero en conseguirlo fue Bautista Mascia. El nacido en Montevideo se llevó la undécima temporada del Reality, algo inédito: nunca un extranjero había sido el que apague las luces del icónico inmueble. En el momento de la verdad, se impuso por 56,2% a 43,8% contra Emmanuel Vich y emocionó a todos con su reacción.

Uruguay no tuvo que esperar mucho más su próximo ganador: Santiago "Tato" Algorta se consagró en la edición posterior, al doblegar por 62,8% a 37,2% a Ulises Apóstolo, con Luz Tito ubicándose tercera con el 25,5% cuando los comicios contemplaban a los tres.

En caso de que Yipio sea quien gane Gran Hermano Generación Dorada, no solo será la tercera de su país en hacerlo, sino que pasaría a ser la primera y única mujer extranjera en alcanzar ese objetivo.