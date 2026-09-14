Gran Hermano: la lista completa de todos los ganadores en la historia

La historia de Gran Hermano Argentina comenzó en 2001 y, desde entonces, el reality tuvo múltiples ediciones y ganadores

Desde su llegada a la televisión argentina, Gran Hermano se convirtió en uno de los realities más populares del país y dejó una extensa lista de participantes que lograron consagrarse. A lo largo de sus distintas ediciones, varios ganadores transformaron sus vidas después de pasar por la casa más famosa y alcanzar el premio mayor.

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Los ganadores de Gran Hermano Argentina

Marcelo Corazza

Marcelo Corazza fue el primer ganador de Gran Hermano Argentina en 2001. Tenía 29 años cuando ingresó en la octava semana, en reemplazo de Gustavo Jordurcha, y terminó imponiéndose con 357.492 votos. Recibió 121.200 dólares del pozo acumulado, correspondiente a los 67 días de permanencia.

Su paso por el reality le abrió las puertas de Telefe, donde posteriormente trabajó como productor. En 2022 dejó ese puesto tras ser detenido en una causa por corrupción de menores y quedó bajo prisión domiciliaria.

Roberto Parra

Roberto Parra ganó la segunda edición del programa y se consagró el 1 de diciembre de 2001. Por entonces era estudiante de marketing y atravesó la definición en medio de una de las mayores crisis económicas de Argentina.

El denominado “Corralito” le impidió acceder a la totalidad del premio de 200 mil dólares. Parte del dinero fue destinada a una fábrica textil, actividad a la que continúa vinculado mientras mantiene un perfil alejado de los medios.

Viviana Colmenero

Viviana Colmenero ganó la tercera edición de Gran Hermano, emitida entre 2002 y 2003. Después de 124 días de encierro obtuvo 100 mil pesos, en un contexto económico que también condicionó el premio.

Con el dinero pudo comprar su primera propiedad en Belgrano y posteriormente impulsó proyectos vinculados al mundo textil. Además, tuvo algunas apariciones en televisión como panelista.

Las distintas temporadas de Gran Hermano también tuvieron ganadores que se destacaron por sus estrategias, personalidades y recorridos posteriores

Marianela Mirra

Marianela Mirra, oriunda de Córdoba y estudiante de abogacía, se consagró en la cuarta edición. Su estrategia estuvo marcada inicialmente por el bajo perfil, hasta que realizó una nominación espontánea contra Diego Leonardi, uno de los jugadores con mayor peso de aquella temporada.

Ese movimiento marcó un punto de inflexión en su juego y le permitió ganar protagonismo hasta llegar a la final y quedarse con el título. Actualmente mantiene una vida alejada de los medios.

Esteban Morais

Esteban Morais, conocido como “Bam Bam”, ganó la quinta temporada en 2007. El participante santafesino tenía 27 años y trabajaba en una empresa de medicina prepaga cuando ingresó al reality.

Su carisma le permitió conquistar al público y obtener un premio de 150 mil pesos y un automóvil 0 kilómetro. Después trabajó en el mundo del espectáculo en Argentina y Chile y desarrolló una carrera empresarial vinculada a restaurantes y propiedades.

Cristian Urrizaga

Cristian Urrizaga, conocido como Cristian “U”, fue el ganador de la edición de 2011. Es recordado como uno de los grandes estrategas del programa, especialmente por sus autonominaciones y por haber reingresado a la casa durante la competencia.

Antes de participar en Gran Hermano se dedicaba a pasear perros. Tras su triunfo, recibió 382 mil pesos y un viaje a Barbados. Luego trabajó como conductor, DJ, productor y panelista en programas de espectáculos.

Rodrigo Fernández Rumi

Rodrigo Fernández Rumi ganó en 2012 con apenas 19 años y se convirtió en el ganador más joven de la historia del reality. El premio económico rondó los 750 mil pesos y fue destinado a la compra de un departamento.

Después de su paso por el programa continuó vinculado al mundo artístico y participó en producciones de Disney como Bia y L-Pop, esta última realizada en México.

Desde su estreno en Argentina, Gran Hermano atravesó distintas épocas, generaciones y formatos, pero mantuvo su lugar como uno de los realities más populares de la televisión

Francisco Delgado

Francisco Delgado, modelo y licenciado en Educación Física, ganó la edición de 2015, transmitida por América. Durante su permanencia en la casa protagonizó una polémica relacionada con su paternidad con Gisela Bernal.

El participante obtuvo 457.429 pesos después de los descuentos aplicados por sanciones. Con el paso de los años se radicó en México, donde trabaja como instructor de buceo y mantiene presencia en redes sociales.

Luifa Galesio

Luifa Galesio, cuyo nombre es Luis Fabián Galesio, llegó a Gran Hermano con antecedentes como futbolista profesional. Después de atravesar distintos castings consiguió ingresar a la competencia y, tras regresar a la casa, logró una importante adhesión del público.

Se consagró campeón con un premio de 464 mil pesos. Luego retomó su carrera deportiva y llegó a desempeñarse como futbolista del SS Milazzo, en el ascenso de Italia.

lgunos mantuvieron su exposición después del reality, mientras que otros eligieron alejarse de la televisión y continuar sus vidas lejos de los medios.

Marcos Ginocchio

Marcos Ginocchio, conocido como “El Primo”, ganó la edición 2022-2023. El participante salteño se caracterizó por mantener un perfil bajo durante gran parte de la competencia, estrategia que le permitió avanzar hasta la final junto a Nacho Castañares.

Como ganador recibió 15 millones de pesos y una casa. Tras abandonar el reality regresó a Salta y en 2024 se recibió de abogado.

Bautista Mascia

Bautista Mascia es músico y nació en Uruguay. El participante se consagró ganador de la edición siguiente después de permanecer 209 días dentro de la casa.

Esa temporada se convirtió en la más larga de la historia de Gran Hermano Argentina. Su trayectoria dentro del programa estuvo marcada por su perfil artístico y por los vínculos construidos durante la extensa convivencia.

Santiago Algorta

Santiago Algorta, conocido como “Tato”, es el último ganador de Gran Hermano. El modelo uruguayo se consagró después de ocho meses de competencia y obtuvo un premio de 84 millones de pesos.

Durante su paso por la casa protagonizó distintas polémicas y se convirtió en una de las figuras más comentadas de la edición. En la final derrotó a Ulises Apóstolo. Tras su salida, continuó vinculado al mundo del espectáculo, con trabajos como actor y campañas publicitarias.