Gran Hermano Generación Dorada: quien se salvó y quienes son las cinco finalistas del certamen

Gran Hermano Generación Dorada está entrando en su etapa decisiva. Solo seis mujeres quedan dentro del certamen: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Mariela Prieto, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pinto y Yanina Zilli. Sin embargo, para una de ellas, este miércoles 2 de septiembre fue su último día en la casa más famosa del país.

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Y es que en esta jornada se desarrolló una nueva gala de eliminación, apenas dos días después de la última, con todas ellas en placa y bajo escrutinio de la gente y su voto positivo.

¿Qué pasó hoy en Gran Hermano?

La primera en salir de placa fue Yanina Zilli, quien agradeció enormemente a todos los que la bancan. Después al siguió Charlotte Caniggia, quien se mantiene como la única de la casa que aún no afrontó ningún mano a mano por la permanencia en el reality.

La tercera fue Yipio, quien se lanzó al piso con sumo alivio, luego de lo que fue aquel lunes donde tuvo que ir hasta las últimas consecuencias contra Pincoya, que terminó siendo la eliminada. La cuarta, en tanto, resultó ser Sol Abraham.

¿Quién se fue de Gran Hermano Generación Dorada?

De este modo, el mano a mano decisivo fue entre Luana Fernández, la única que junto con Yanina Zilli estuvo desde el principio, y Mariela Prieto, la pareja del Turco García que había entrado durante el repechaje. La decisión de "el supremo" fue que sea Mariela quien abandone la casa, quedando en la sexta colocación.

¿Qué finalistas estuvieron desde el principio en Gran Hermano?

Esta edición contó con una enorme cantidad de renuncias; expulsiones; ingresos y repechajes. Es por ello que muchos de los que llegaron hasta esta instancia lo hicieron sin estar de principio a fin en la competencia. Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, por citar algunos casos, fueron parte de la "nueva camada" que ingresó en el repechaje. Sol Abraham estuvo casi un mes afuera tras ser expulsada, mientras que "Yipio" también permaneció dos semanas lejos del certamen, tras abandonar por cuestiones personales. De este modo, las únicas que jamás se fueron de la casa y estuvieron casi 200 días son Luana Fernández y Yanina Zilli.