"Gente grande": el fuerte mensaje de Sturzenegger sobre los deudores morosos que expuso Luis Majul

El conductor Luis Majul abordó en su editorial por la pantalla de LN+ la discusión sobre los niveles de morosidad en el sistema financiero y dio a conocer una serie de declaraciones de Federico Sturzenegger. Durante su intervención, respaldó la perspectiva del oficialismo y cuestionó las advertencias de la oposición respecto de una supuesta crisis generalizada por el sobreendeudamiento.

En el inicio de su exposición, el periodista repasó los conceptos planteados por Sturzenegger en una columna de opinión, en la cual se relativizó el incremento de los compromisos impagos y se descartó la existencia de una emergencia nacional. En paralelo, Majul exhibió registros de morosidad del Banco Nación para sostener que la cantidad de casos registró una baja reciente.

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La postura de Federico Sturzenegger sobre los bancos

Al referirse al texto publicado por Federico Sturzenegger en el diario La Nación, Majul leyó fragmentos vinculados con la responsabilidad de las entidades crediticias. "'Que la mora haya aumentado es una cosa, pero transformar automáticamente ese aumento en una crisis nacional de endeudamiento no tiene sentido'", destacó la cita compartida en la emisión.

Asimismo, el escrito citado remarcó que el mayor porcentaje de las deudas pertenece al sector privado: "'El 72% de la mora está en el sistema financiero. Gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó. Si ahora no le pagan, el problema principal es de ellos'".

La cita leída por el conductor apuntó también contra las demandas de auxilio estatal hacia las entidades financieras. "'Pero con tal de pegarle al gobierno vale cualquier cosa. Incluso armar un argumento por el cual hay que usar plata del contribuyente para cuidarle el bolsillo a los bancos'", puntualizó el texto, ante lo cual Majul cuestionó si desde sectores progresistas se pretende utilizar fondos públicos para solventar el endeudamiento con la banca.

Las cifras de morosidad en el Banco Nación

Para respaldar los argumentos planteados en defensa del rumbo económico y en línea con lo que, según indicó Majul, venía anticipando Javier Milei, el conductor presentó datos comparativos de la premora en el Banco Nación entre los meses de julio y agosto.

De acuerdo con la información exhibida al aire, en julio la entidad registraba 57.306 casos de morosidad, mientras que en agosto el número descendió a 44.708. La diferencia representó una variación a la baja superior al 21% en el período analizado.

Majul explicó que esta reducción responde a la baja de la inflación y a las herramientas de refinanciación implementadas en el mercado: "La refinanciación que están haciendo la mayoría de las billeteras, los bancos, Banco Nación también, está siendo aceptada y está funcionando".

El debate por el relato opositor y el escenario financiero

Hacia el tramo final del segmento, el conductor señaló que enviaron los gráficos técnicos al analista Salvador Di Stefano para profundizar en la interpretación del esquema de refinanciación de las entidades financieras.

A modo de conclusión, Majul convocó a contrastar las estadísticas con las críticas del arco opositor sobre la coyuntura económica. "'¿No cabría preguntarse por qué hay tanta diferencia entre los datos y el ruido con que la oposición presenta la inminencia de una crisis insostenible?'", cerró.