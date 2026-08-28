"Es una junta de psiquiatras": la fuerte reacción de Luis Majul al aire de El Observador

El conductor híper oficialista Luis Majul cuestionó al aire de su programa radial a las distintas figuras públicas, periodistas y dirigentes políticos que opinan sobre el estado de salud del presidente Javier Milei. Durante su editorial, el comunicador repasó diversas declaraciones mediáticas y parlamentarias recientes y criticó con dureza lo que consideró una proliferación de evaluaciones psicológicas sin rigor clínico.

Majul apuntó tanto contra colegas de los medios de comunicación como contra legisladores de la oposición, señalando que las valoraciones sobre las conductas del jefe de Estado traspasaron el debate político tradicional para instalarse como supuestos diagnósticos clínicos emitidos sin sustento.

El audio del psiquiatra José Abásolo y la crítica al aire

En el transcurso de la emisión, el conductor reprodujo un fragmento de audio correspondiente al psiquiatra José Abásolo, quien evaluó públicamente la conducta del mandatario nacional. En dicho registro, el especialista sostuvo: "Yo hice un diagnóstico presuntivo de psicosis, o sea de pérdida de contacto vital con la realidad".

Asimismo, Abásolo afirmó en la grabación presentada en el programa que "la descalificación que él hace de la gente es una defectuosa estructuración de la conciencia moral", aunque aclaró que su planteo posee un carácter preliminar frente a lo que debería ser una evaluación pericial formal.

Los cuestionamientos al Congreso y los dichos de José Mayans

El comunicador extendió su malestar hacia la discusión política institucional y sostuvo que este tipo de valoraciones se trasladaron de forma directa a los recintos legislativos. "Te dan diagnóstico de salud mental del estado mental de Milei en los medios y también en el Congreso. Vos sabés que el Congreso no es un Congreso, es una junta psiquiátrica de psiquiatras", disparó.

Para ejemplificar su postura sobre los discursos de la oposición, Majul hizo mención directa a las expresiones vertidas por el senador nacional José Mayans. Según recordó el conductor, el legislador formoseño se refirió a la situación del mandatario al asegurar que "Milei tiene insania sobreviniente". Ante esto, Majul cerró su descargo manifestando su incredulidad y su rechazo frente a la reiteración de este tipo de acusaciones en la arena pública.