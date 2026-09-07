Por qué Gastón Trezeguet se va de Gran Hermano 2026: qué pasó con el panelista

Gastón Trezeguet confirmó que no participará de los debates de las últimas dos semanas de Gran Hermano 2026.

Gastón Trezeguet es una de las figuras históricas vinculadas a los debates de Gran Hermano y su ausencia en las últimas semanas de la temporada generó sorpresa entre los seguidores del reality. El panelista confirmó que no continuará hasta el final y explicó públicamente cuál es el motivo de su inesperada salida.

{{{htmlAmp}}}

Qué pasó con Gastón Trezeguet en Gran Hermano 2026

Gastón Trezeguet confirmó a través de sus redes sociales que no estará presente durante las últimas dos semanas de Gran Hermano 2026. El histórico integrante de los debates del reality de Telefe explicó que su participación finalizará antes de que se conozca a la ganadora de la temporada.

La noticia generó distintas especulaciones entre los seguidores del programa. Debido a su salida anticipada, comenzaron a circular versiones que vinculaban la decisión con posibles diferencias dentro del panel o incluso con un supuesto conflicto entre el analista y la producción.

Sin embargo, Trezeguet se encargó de desmentir esas versiones y aclaró que detrás de su ausencia existe una razón mucho más sencilla y relacionada con su agenda personal.

Por qué Gastón Trezeguet se va de Gran Hermano

El motivo por el que Gastón Trezeguet dejará el programa antes de la gran final está relacionado con unas vacaciones que había organizado con anticipación. El ex participante de Gran Hermano explicó que, cuando se planificó su viaje, la fecha prevista para el cierre del reality era mucho más cercana. Por ese motivo, no pudo modificar sus planes cuando la producción extendió la duración de la temporada.

"Antes de saber que el programa iba a durar más tiempo organice mis vacaciones pensando que terminaba en la fecha estipulada. Me pierdo las dos últimas semanas. Que gane la mejor", aclaró Trezeguet en sus redes sociales.

De esta manera, el panelista dejó en claro que su salida no responde a una pelea con sus compañeros ni a un enfrentamiento con la producción. La extensión del programa terminó coincidiendo con un viaje que ya estaba organizado.

Cuándo termina Gran Hermano 2026

Cuando Gastón Trezeguet fue contratado para formar parte de los debates, estaba previsto que Gran Hermano terminara durante las primeras semanas de agosto. Sin embargo, el desarrollo de la competencia modificó los tiempos inicialmente establecidos.

El panelista explicó por qué se va de Gran Hermano antes de la gran final y aclaró que su decisión no está relacionada con ningún conflicto.

La temporada se extendió y la fecha de la gran final quedó fijada para el lunes 14 de septiembre. Esa modificación hizo imposible que Trezeguet pudiera permanecer hasta el cierre del reality. En las últimas semanas de competencia, además, el programa incorporó una dinámica especial para acompañar el tramo decisivo. Santiago del Moro confirmó que este fin de semana se realizará la última cena de nominadas de la edición.

Cómo serán las últimas semanas de Gran Hermano

Según lo anunciado por Santiago del Moro, el próximo lunes se conocerá el nombre de la nueva eliminada. A partir de entonces, cuatro jugadoras ingresarán en su última semana dentro de la casa y disputarán el tramo definitivo de la competencia.

La gran final está prevista para el lunes 14 de septiembre, cuando finalmente se conocerá quién se consagra como ganadora de Gran Hermano 2026. Después de esa definición, Telefe prepara ciclos especiales con las finalistas durante el resto de la semana, aunque la programación todavía no fue confirmada oficialmente.

Así, la ausencia de Gastón Trezeguet en las dos últimas semanas del reality tendrá una explicación ajena a cualquier conflicto: el panelista deberá cumplir con unas vacaciones que había planificado cuando la final todavía estaba prevista para agosto.