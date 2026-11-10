La furia de Flavio Mendoza contra la carpa VIP en la misa de León XIV: "Mi humilde opinión"

Flavio Mendoza no se quedó callado ante una de las imágenes que más ruido hicieron tras la primera misa de León XIV en la Argentina. El bailarín y creador de Circo Ánima usó sus redes para cuestionar la carpa VIP reservada para famosos y personalidades, y su planteo abrió un debate que todavía no se apaga.

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“¿VIP para famosos para ir a ver al Papa?”, disparó el artista, que aclaró que no estaba entre los invitados. “No me invitaron y si me invitaran a algo así prefiero estar con la gente de mi pueblo, no en un corralito marcando diferencia”, escribió, y sumó una comparación que se viralizó enseguida: “No es un recital o una película”.

Flavio explotó contra el VIP que hubo por la llegada del Papa.

Una carpa en el centro de la polémica

La celebración fue el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, ante una multitud que esperó durante horas para ver al Pontífice. A pocos metros del altar funcionaba un espacio exclusivo para unos 200 invitados, en su mayoría figuras del espectáculo, con catering y lugares reservados. Las fotos del interior, que los propios asistentes subieron a sus redes, hicieron el resto.

El contraste con el mensaje de austeridad que caracteriza al Papa fue el eje de las críticas. Según trascendió, la Conferencia Episcopal habría pedido que esas carpas quedaran lo más lejos posible del altar.

El recuerdo de Francisco

Lejos de bajar el tono, Flavio redobló la apuesta con un descargo más largo, aunque aclaró que no buscaba pelearse con nadie. “Miren, yo estoy dando mi humilde opinión”, arrancó. “Para nada los critico, es una elección”.

Ahí llegó la confesión más inesperada. El artista contó que, en un viaje a Roma, le habían conseguido un encuentro con el papa Francisco, pero no se animó a ir. “Me dio mucha vergüenza y no fui”, reveló. “Yo pensaba: lo tuve siempre en Argentina y ahora que es Papa, ¿voy por la foto? Por eso no lo hice”.

El mensaje de Flavio Mendoza en sus redes sociales.

Buena energía y a trabajar

Ante la catarata de respuestas, Mendoza mantuvo su postura sin perder el humor. “Un VIP para ir a ver al Papa, no sé, me parece todo raro. Igual la idea no es criticar; si nos une un poco más, bienvenido”, insistió.

“Ustedes piensen lo que quieran. Les mando mucha buena energía. Empiezo a trabajar. Besos”, remató. Al fin y al cabo, el hombre del circo sabe mejor que nadie que las mejores carpas son las que tienen lugar para todo el público.