La fulminó en 7 meses: murió una querida actriz de 39 años tras luchar contra el cáncer

Una reconocida actriz y cantante murió el domingo 18 de octubre tras una extensa lucha contra el cáncer que transitó en privado.

La actriz y cantante brasileña Lua Blanco murió a los 39 años el domingo 18 de octubre. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que también se dio a conocer que la artista atravesaba una lucha contra el cáncer.

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Lua Blanco murió debido a complicaciones asociadas al cáncer.

Tras conocerse la noticia, sus familiares compartieron un emotivo mensaje de despedida que fue difundido por la revista Rolling Stone Brasil. En el comunicado, expresaron su dolor por la pérdida y anunciaron el fallecimiento de la actriz: “Queridos amigos y seguidores, es con gran tristeza que informamos del fallecimiento de nuestra querida hermana Lua Maria Blanco”.

Además, sus seres queridos destacaron la fe con la que Lua transitó sus últimos momentos y aseguraron que su recuerdo permanecerá vivo entre quienes la acompañaron a lo largo de su vida: “Se fue en paz, llena de amor y con la plena fe de que iba directamente a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna”.

Quién era Lua Blanco

Lua Blanco fue criada en una familia de artistas, comenzó a presentarse desde chica y formó parte de Família Blanco, un proyecto musical junto a integrantes de su familia. Más adelante integró Lágrima Flor, una banda que creó con compañeros de la universidad, en la que se desempeñó como vocalista y compositora. Esa primera etapa le permitió desarrollar su identidad musical antes de alcanzar la popularidad en la televisión brasileña.

En 2011, su interpretación de Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, emitida por Record, marcó un punto importante en su carrera. La ficción dio origen al grupo musical Rebeldes, integrado por los seis protagonistas de la novela, que grabó discos y realizó giras por distintas ciudades de Brasil. Luego, en 2023 lanzó Órbita, un proyecto compartido con el guitarrista André Sigaud y el músico Rique Meirelles.