El fuertísimo cruce entre Elizabeth Vernaci y Germán Martitegui: "No es radio esto"

Este lunes 28 de septiembre comenzó una nueva temporada de MasterChef Celebrity, con 24 grandes personalidades de la televisión; el deporte y el espectáculo argentino que buscarán ser los últimos en pie y llevarse el tan codiciado trofeo, así como el suculento premio económico que el mismo acarrea.

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Se trata de uno de los certámenes más amenos que tiene la pantalla chica, con mucho lugar a la emoción; el compañerismo y momentos sumamente graciosos. Sin embargo, no por ello también es una moneda con otra cara: no fueron pocos los momentos ásperos en las ediciones anteriores y esta fue la excepción, ni siquiera en su episodio debut.

Elizabeth Vernaci es una de las participantes de esta temporada de MasterChef.

Muestra de ello dieron Elizabeth Vernaci, una de las jugadoras que estuvo compitiendo este lunes, y Germán Martitegui, uno de los integrantes más severos del jurado. Al momento de dar las devoluciones, el chef notó sumamente hablativa a La Negra y le paró el carro de una manera poco decorosa, llenando de tensión el ambiente.

¿Qué pasó entre Elizabeth Vernaci y Germán Martitegui?

En determinado momento, Martitegui calificó de "innecesario" e "intrascendente" uno de los detalles del plato presentado por Elizabeth Vernaci y la China Ansa, tras lo cual la primera de ellas intentó justificarse. Sin embargo, fue frenada en seco: "No es radio esto igual". "¿Cómo?", preguntó la conductora sorprendida. "Que no es radio esto igual", reiteró su interlocutor. "¿Y que tiene que ver?", consultó con un semblante más adusto La Negra. "Podés hacer una pausa y yo puedo dar mi devolución", explicó Martitegui. Notablemente enojada, la morocha deslizó: "Ah, así venimos, está bien".

"¿Perdón? Nah, mi amor, la bardeada dejala para afuera. ¿Qué te pasa Germán?", vociferó en diálogo con la producción, con la China Ansa en silencio a su lado, salvo para marcarle a su compañera que Martitegui "estaba enojado" pero sin emitir otra palabra.