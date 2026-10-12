La fuerte revelación de Juana Repetto sobre su tercer embarazo: "Nos cuidamos...”

La actriz Juana Repetto sorprendió al confesar un dato inédito sobre su tercer hijo durante un diálogo con Andy Kusnetzoff.

Durante una profunda charla con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar (Telefe), Juana Repetto compartió detalles inéditos sobre el proceso de maternar a su hijo más pequeño. En ese contexto, la actriz sorprendió al revelar que el embarazo no había sido planificado.

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Juana Repetto durante su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe).

En ese marco, la actriz explicó que se enteró de la noticia luego de que fallara el método anticonceptivo que había utilizado con su ex pareja. Al recordar cómo se produjo la situación, fue contundente: “Nos cuidamos mal”. Sin embargo, también destacó que actualmente transita esta etapa de su vida con un profundo agradecimiento.

Asimismo, la actriz brindó detalles sobre las circunstancias en las que quedó embarazada y explicó que el método anticonceptivo había sido utilizado en una única ocasión, después de que terminara el vínculo amoroso. Además, contó que demoró en comunicarle la noticia al padre del bebé debido a la cautela que sentía por el antecedente cercano de haber atravesado una interrupción voluntaria del embarazo.

El cruce mediático de Juana Repetto y Sebastián Graviotto por la crianza de sus hijos

Juana Repetto y su ex pareja, Sebastián Graviotto, quedaron en el centro de la polémica luego de que el instructor de esquí hablara públicamente sobre las críticas que recibe por su rol como padre. En una entrevista con Puro Show (El Trece), explicó que su trabajo lo lleva a pasar temporadas fuera del país y aseguró que ese esquema laboral fue conversado desde el comienzo de la relación.

Tras sus declaraciones, Repetto publicó un descargo en redes sociales para explicar cómo se organizan como familia. Reconoció que tienen diferencias, pero dijo que elige mantener la mejor relación posible por el bienestar de los chicos. También aclaró que Graviotto comparte tiempo con sus hijos y detalló cómo se distribuyen algunos gastos de la casa y de la crianza.