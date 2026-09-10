Conmoción por el terrible incidente que vivió Juana Repetto con su bebé: "Fuertísimo”

Juana Repetto reveló a través de su cuenta personal de Instagram el angustiante momento que vivió junto a su tercer hijo, Timoteo.

Juana Repetto contó a través de sus redes sociales la situación inesperada que vivió junto a su bebé, Timoteo, luego de que tuviera que evacuar un edificio con su hijo en manos por un incendio. Asimismo, en el video se la ve temblando y nerviosa, ya a salvo y acompañada por otras mujeres que también habían sido evacuadas.

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El episodio generó preocupación entre sus seguidores, ya que Repetto atravesó el momento mientras tenía a su bebé en brazos y debía salir rápidamente del edificio. Asimismo, las imágenes que compartió dejaron en evidencia el miedo y la angustia que sintió durante la evacuación, aunque finalmente pudo ponerse a salvo junto a Timoteo.

En ese marco, relató lo que había ocurrido y llevó tranquilidad sobre su estado: “Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo. Se incendió el edificio. Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas. Estamos bien”.

El emotivo video de Juana Repetto mostrando a Timoteo en la panza

Juana Repetto dio a luz a su tercer hijo, Timoteo, el 12 de febrero de 2026, junto a su pareja, Sebastián Graviotto. En ese entonces, el periodista Guillermo Barrios confirmó la noticia en sus redes sociales a las 18:21 horas: “Nació Timoteo. El hijo de Juana Repetto llegó a este mundo por cesárea pesando 2.9k. Mamá y bebé están divinos me cuentan”.

Juana Repetto con sus tres hijos en sus redes sociales.

El nacimiento de Timoteo llegó luego de los últimos días de embarazo, que Juana compartió con sus seguidores a través de las redes sociales. La actriz mostró distintos momentos de la espera y también habló sobre la ansiedad y la expectativa por conocer a su bebé. Durante su embarazo, Repetto compartió un video que dura un minuto aproximadamente, donde puede verse los impresionantes movimientos que realiza el bebé, a días de nacer: “Está así hace más de media hora. Bárbaro, viene re tranqui se ve”.