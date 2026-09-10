Conmoción por el terrible incidente que vivió Juana Repetto con su bebé: "Fuertísimo”

Juana Repetto contó a través de sus redes sociales la situación inesperada que vivió junto a su bebé, Timoteo, luego de que tuviera que evacuar un edificio con su hijo en manos por un incendio. Asimismo, en el video se la ve temblando y nerviosa, ya a salvo y acompañada por otras mujeres que también habían sido evacuadas.
El episodio generó preocupación entre sus seguidores, ya que Repetto atravesó el momento mientras tenía a su bebé en brazos y debía salir rápidamente del edificio. Asimismo, las imágenes que compartió dejaron en evidencia el miedo y la angustia que sintió durante la evacuación, aunque finalmente pudo ponerse a salvo junto a Timoteo.
En ese marco, relató lo que había ocurrido y llevó tranquilidad sobre su estado: “Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo. Se incendió el edificio. Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas. Estamos bien”.
El emotivo video de Juana Repetto mostrando a Timoteo en la panza
Juana Repetto dio a luz a su tercer hijo, Timoteo, el 12 de febrero de 2026, junto a su pareja, Sebastián Graviotto. En ese entonces, el periodista Guillermo Barrios confirmó la noticia en sus redes sociales a las 18:21 horas: “Nació Timoteo. El hijo de Juana Repetto llegó a este mundo por cesárea pesando 2.9k. Mamá y bebé están divinos me cuentan”.
El nacimiento de Timoteo llegó luego de los últimos días de embarazo, que Juana compartió con sus seguidores a través de las redes sociales. La actriz mostró distintos momentos de la espera y también habló sobre la ansiedad y la expectativa por conocer a su bebé. Durante su embarazo, Repetto compartió un video que dura un minuto aproximadamente, donde puede verse los impresionantes movimientos que realiza el bebé, a días de nacer: “Está así hace más de media hora. Bárbaro, viene re tranqui se ve”.