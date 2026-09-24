La fuerte predicción de Venus Psíquica sobre la salud de Mirtha Legrand: "No puede seguir sufriendo"

El mundo del espectáculo quedó conmocionado en las últimas horas tras conocerse una impactante revelación de la mentalista Venus Psíquica. A través de sus redes sociales, la vidente lanzó un contundente presagio en torno a la salud y el futuro de Mirtha Legrand, generando preocupación y revuelo entre los fanáticos de la histórica conductora de la televisión argentina.

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Según explicó la mentalista, las canalizaciones energéticas que realiza junto a sus deidades del Oriente enviaron una señal inequívoca sobre el presente de la Chiqui. "Hablando de esa artista tan famosa argentina y tan querida, uno de mis dioses, Shiva, canaliza su energía en mí. Shiva te dice que toda nuestra vida es un ciclo, que tenemos un principio y un final", comenzó señalando la psíquica para introducir su impactante mensaje.

En ese sentido, Venus Psíquica utilizó una analogía para referirse al estado físico y biológico de las personas de edad avanzada, apuntando directamente a la situación de la Diva de los Almuerzos: "Un árbol comienza siendo semilla, crece y tiene frutos. Cuando esos frutos ya no dan más, caen porque están maduros, porque ya terminó su ciclo y ese fruto está enfermo. Ese fruto no puede seguir sufriendo así".

Venus Psíquica dice que somos "egoístas"

A medida que avanzaba en su análisis energético, la vidente remarcó que las ataduras familiares y el cariño del público muchas veces impiden aceptar los procesos naturales del cuerpo: "Los seres humanos sufrimos cuando esas energías y ese cuerpo ya se quieren ir. La familia sufre porque somos egoístas, porque queremos tener esa materia y ese cuerpo para toda la vida a nuestro lado y no pensamos en que está sufriendo".

Venus Psíquica sorprendió con una preocupante predicción sobre Mirtha Legrand y su estado de salud.

"Cuando llegamos a cierta edad avanzada y este cuerpo ya está enfermo, ya no da más, es necesario que termine el ciclo para que esa persona no sufra más. La energía sigue en transición para poder reencarnar en otro ser vivo", sentenció Venus Psíquica, sembrando una fuerte alarma sobre lo que depara el destino de la icónica figura de El Trece.