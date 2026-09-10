Fuerte descargo de Baby Etchecopar tras la muerte de un ser querido: "Mi peor momento"

Baby Etchecopar atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su compañera de los últimos diez años: su perra Alma. El conductor decidió despedirla públicamente a través de un extenso y conmovedor mensaje en redes sociales, en el que dejó al descubierto el enorme vínculo que los unía.

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Un amor que lo salvó

En su publicación, Etchecopar recordó el momento exacto en que Alma llegó a su vida, en medio de una etapa especialmente difícil a nivel personal. "Llegaste a mi vida en mi peor momento, cuando me sentía perdido. Te amé desde que te vi y no me separé más de vos", escribió el conductor, dejando en claro que el vínculo fue inmediato y profundo.

Baby Etchecopar se emocionó al despedir a su perra.

Más que una mascota

El periodista fue más allá y le atribuyó a su perra un rol determinante en su propia reconstrucción personal. "Me levanté de mi soledad por vos, seguí adelante por vos, me reconstruí por vos... me salvaste la vida", expresó, en una de las frases más fuertes de todo el mensaje. Para Etchecopar, Alma no fue solo compañía: fue el sostén que necesitó en un momento de fragilidad emocional.

El conductor también se refirió al impacto que le genera hoy su ausencia. "La soledad es terrible, y más cuando no la querés. Llegaste como un ángel y nadie tiene idea de lo que me pasa hoy al despedirte. Fuiste tanto y tan importante", escribió, visiblemente afectado por la pérdida. Sus palabras reflejan la dimensión que tuvo el animal en su día a día durante la última década.

Una despedida cargada de esperanza

Hacia el final del mensaje, Etchecopar dejó entrever su deseo de volver a reencontrarse con Alma. "Seguramente nos volveremos a ver. Quiero volverte a ver; me hacés falta a mi lado apoyándome con tu mirada. Te amé, te amo y te voy a amar siempre. Hoy mi corazón está partido y no puedo pensar en no verte. Simplemente gracias por estos diez años, mi linda", concluyó, en un cierre que emocionó a buena parte de sus seguidores. La publicación recibió una ola de mensajes de apoyo y cariño de quienes acompañan la carrera del conductor y también atravesaron pérdidas similares.