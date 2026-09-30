Fuerte decisión de Telefe: el canal confirmó el regreso de un clásico a su programación

Telefe sorprendió con el anuncio del regreso de uno de sus formatos más emblemáticos, que volverá a ocupar las tardes de fin de semana del canal con Marley nuevamente al frente de la conducción. Es un programa que supo ser furor hace muchos años atrás.

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¿Cuál es el programa que regresa a Telefe?

Se trata de El Muro Infernal, el clásico ciclo de entretenimientos que vuelve a la pantalla este sábado a las 17 horas, recuperando así una propuesta pensada para todo el núcleo familiar durante los fines de semana. Este formato supo estar a la tarde hace más de 10 años atrás y también era conducido por Marley.

Telefe confirmó el regreso de El Muro Infernal.

¿Quiénes integran esta nueva temporada?

Para este regreso, la producción sumó a un grupo de figuras que se pondrán al frente de los desafíos del formato. Kevsho, Nazareno Mottola, Osvaldo Príncipi y Carla Bonfante serán parte de la competencia en este primer programa, aportando su cuota de humor y espectáculo a la dinámica del ciclo. Una mezcla de figuras emblemáticas de la televisión con nuevas caras más ligadas al mundo de las redes sociales.

El regreso mantiene la misma esencia que convirtió al formato en uno de los programas de entretenimiento más reconocidos a nivel internacional. En cada desafío, dos equipos de tres participantes deben demostrar rapidez mental, coordinación y una notable capacidad para adaptar sus cuerpos a las insólitas figuras que propone el muro. Se sostendrá el mismo formato que supo ser un éxito en Argentina.

El objetivo del juego

La consigna es simple pero exigente: atravesar el muro en el momento justo para evitar terminar en el agua. Esa mecánica, que combina competencia, humor y situaciones completamente inesperadas, vuelve a convertir a los bloopers en una parte fundamental del espectáculo, tal como ocurría en sus temporadas anteriores.

Según rumores, la idea de Telefe es ir viendo como funciona este programa los sábados. En caso de dar buen rating, podría pasar a la semana y ser un programa diario. Todo dependerá de que tanto pegue en el público el regreso de este mítico programa.