Durante la emisión de su programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, el periodista y conductor Eduardo Feinmann analizó las últimas encuestas de opinión pública sobre la gestión del presidente Javier Milei. En su editorial, expuso números recientes que marcan una evolución dispar en la imagen oficialista y lanzó un claro mensaje dirigido a la Casa Rosada.

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El conductor repasó los datos de la última encuesta de la consultora Zentrix. Al respecto, señaló que el estudio refleja variaciones en la consideración pública de la administración nacional, pero puntualizó que las variables vinculadas al bolsillo continúan condicionando el humor social a un año de las elecciones presidenciales.

Los números de la aprobación presidencial y el impacto salarial

Feinmann detalló que, según la encuesta citada, el respaldo al mandatario mostró una recuperación reciente. "Zentrix Data dice que la aprobación de Milei sube por tercer mes y llega al 36%, pero la economía amenaza esa mejora", sostuvo al aire durante el ciclo radial.

En ese sentido, el periodista precisó las cifras que exhibe el sondeo respecto a la consideración de la gestión: "La aprobación de Milei llegó al 36.2, su valor más alto desde marzo, y la desaprobación ha bajado al 55%". Asimismo, recordó que los niveles negativos se ubicaban previamente por encima de esa marca, al señalar que "venía del 60 y pico por ciento".

La advertencia a la Casa Rosada por los ingresos

Pese a registrar una baja en el porcentaje de desaprobación, el conductor de Radio Mitre puso el foco en el componente económico que describe el informe, en particular sobre el poder adquisitivo y el nivel de los sueldos en la población.

"El 54% de los encuestados menciona los ingresos y el salario entre sus principales preocupaciones", remarcó Feinmann para ilustrar las dificultades cotidianas que persisten en la sociedad. Tras exponer el dato, concluyó su análisis con un mensaje directo para los funcionarios del oficialismo: "Escuchen el viento en el gobierno, ¿no? Escuchen el viento".