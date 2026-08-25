Qué fue de la vida de Claudia Ciardone, ex pareja de Ricardo Fort: así está hoy y quién es su novio actual

Claudia Ciardone se hizo conocida por su participación en Gran Hermano 2007 y luego desarrolló una carrera como modelo, actriz y vedette.

Claudia Ciardone alcanzó popularidad tras participar en Gran Hermano 2007 y luego se convirtió en una figura habitual del espectáculo argentino. Su relación con Ricardo Fort también despertó gran interés mediático. Con los años, la modelo y vedette decidió bajar su perfil y enfocarse en nuevos proyectos personales y laborales.

Claudia Ciardone y su paso por Gran Hermano y la televisión

Claudia Ciardone se hizo conocida a partir de su participación en Gran Hermano 2007, experiencia que marcó el comienzo de una etapa de gran exposición pública. Después de su salida del reality, desarrolló una carrera vinculada al mundo del espectáculo, con trabajos como modelo, actriz y vedette.

Su relación con Ricardo Fort fue otro de los episodios que la colocó en el centro de la atención. El vínculo con el empresario y mediático generó repercusión en los medios y contribuyó a consolidar su presencia en programas de televisión y revistas.

Sin embargo, el nivel de exposición comenzó a resultar difícil de sostener para la personalidad de Ciardone. Con el tiempo, optó por alejarse de los medios y llevar adelante una vida mucho más reservada.

Por qué Claudia Ciardone se alejó de los medios

En una entrevista con Infobae, Ciardone explicó los motivos que la llevaron a tomar distancia de la televisión y de la exposición constante. “Es como que arranqué bien fuerte, con mucha exposición, demasiada para lo que es mi personalidad. Y tuve un tiempo que la padecí bastante y decidí alejarme”, contó.

La modelo también señaló que esa decisión tuvo consecuencias sobre su vínculo con los medios. “A la vez, cuando te empiezan a llamar y decís: ‘De esto no quiero hablar’, es como que también te empiezan a dejar de llamar”, explicó en la misma entrevista.

Desde entonces, su actividad pública se redujo considerablemente. En lugar de continuar ligada a la televisión y los escenarios, Ciardone eligió concentrarse en proyectos propios y en una rutina alejada del foco mediático.

A qué se dedica Claudia Ciardone actualmente

Uno de los principales proyectos de Claudia Ciardone en la actualidad está relacionado con el mundo de la indumentaria. Desde 2023 fabrica su propia línea de ropa deportiva y comercializa las prendas a través de internet.

Además de la venta online, cuenta con un local ubicado en un centro comercial de Nordelta. “Vendo online y tengo un local en centro comercial en Nordelta”, explicó al referirse a su emprendimiento.

La propuesta le permitió desarrollar una actividad empresarial vinculada con uno de los ámbitos que también forma parte de su estilo de vida actual: el deporte, la actividad física y el cuidado personal.

Claudia Ciardone actualmente tiene su propio emprendimiento de ropa deportiva, que comercializa mediante internet y un local en Nordelta.

Quién es Carlos, el novio de Claudia Ciardone

En el plano sentimental, Ciardone mantiene una relación con Carlos, un hombre que permanece prácticamente alejado de la exposición pública. Según trascendió, tiene entre 50 y 60 años y trabaja en el mundo de la tecnología.

La historia de la pareja comenzó a partir de una presentación organizada por amigos en común. Carlos les pidió a esas personas que prepararan una reunión grupal para poder conocer a Ciardone. Aquel encuentro terminó dando inicio a un vínculo que se extiende desde hace más de 8 años.

La relación atravesó una separación de poco más de un año, pero posteriormente ambos decidieron volver a estar juntos. “Estoy en pareja hace ocho años. Tuvimos un break, de un año y algo, que nos separamos y ahora volvimos hace un tiempito”, contó la ex Gran Hermano.

Actualmente, la pareja mantiene una dinámica particular, con espacios propios y encuentros frecuentes. Ambos viven en la misma zona, aunque en distintos barrios, a pocos minutos de distancia. Según explicó Ciardone, suelen verse alrededor de cuatro veces por semana, aunque la frecuencia depende de sus actividades y ganas.

Así, lejos de la exposición que marcó sus primeros años de fama, Claudia Ciardone construyó una vida más privada, entre su emprendimiento de ropa deportiva y una relación que, después de atravesar una separación, volvió a consolidarse.