Cómo fue la historia de amor de Marcela Giorgi y Mario Mazzone: así se conocieron los periodistas

La historia sentimental de Marcela Giorgi, quien murió el 31 de octubre 2026, y Mario Mazzone estuvo marcada por la complicidad, el humor y un romance que nació entre los pasillos de una radio. Durante ocho años compartieron su vida, hasta que una tragedia interrumpió sus planes. Sus primeros encuentros y los gestos que definieron la relación permanecieron en el recuerdo.

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Cómo se conocieron Marcela Giorgi y Mario Mazzone en una radio

El comienzo de la historia de amor entre Marcela Giorgi y Mario Mazzone se remonta a la primavera de 1999. Por entonces, ambos trabajaban en FM Horizonte, aunque sus horarios apenas coincidían. Ella conducía el ciclo Música y Noticias, de 7 a 9 de la mañana, mientras que él llegaba a la emisora después de que terminaba su programa.

Fue durante ese relevo cotidiano cuando comenzaron a cruzarse y surgió el interés. Según recordó Giorgi en distintas oportunidades, Mazzone no tardó en demostrarle sus intenciones y comenzó a coquetear con ella. La periodista inicialmente lo rechazó, aunque reconoció que aquella actitud había despertado su curiosidad.

Fuera de la radio y la televisión, Mario Mazzone era un apasionado del golf, una actividad que también compartía con Marcela Giorgi y que se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos.

El conductor no se dio por vencido y buscó acercarse desde otro lugar. Primero construyó una amistad y, poco a poco, fue ganando confianza. Antes de irse de vacaciones, protagonizó uno de los momentos más recordados por Giorgi.

Al despedirse, se acercó y le susurró: "¿Sabés cómo te partiría la boca de un beso en este momento?". La frase tuvo el efecto esperado. Cuando Mazzone regresó de su descanso, ella aceptó compartir un café en el driving de Costa Salguero. Ese encuentro marcó el inicio formal de la relación.

Los gestos románticos de Mario Mazzone con Marcela Giorgi

Una vez que comenzaron a salir, Mario Mazzone mostró una faceta romántica que contrastaba con su personalidad extrovertida y su fama de seductor. Uno de sus rituales consistía en despedir a Marcela cada vez que ella se retiraba de su departamento con un cartel escrito a mano que decía "Te amo".

La periodista recordaba especialmente ese gesto y había contado que, apenas se iba, ya comenzaba a extrañarlo. También conservaba una frase que el conductor le había dicho durante los primeros tiempos del noviazgo: "Estoy buscando una mujer, pero una mujer en serio".

Entre ellos también existían apodos cariñosos. Él la llamaba Muñequex, mientras que ella utilizaba distintas formas para dirigirse a su pareja, como Mi amor, Negro o Tiger, este último relacionado con la pasión de Mazzone por el golf.

Fuera de la radio y la televisión, Mario Mazzone era un apasionado del golf, una actividad que también compartía con Marcela Giorgi y que se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos.

Cómo era Mario Mazzone fuera de la televisión y la radio

Nacido en el barrio porteño de San Telmo, en la calle Venezuela, Mario Mazzone tenía una personalidad que Giorgi describía como sencilla y adaptable. Antes de dedicarse al golf, había practicado rugby en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, una actividad que dejó algunas marcas físicas, entre ellas los dientes rotos y una contextura robusta.

Con el tiempo se convirtió en un apasionado del golf y consiguió transmitirle ese entusiasmo a su pareja. Marcela también comenzó a disfrutar de las salidas al campo y de compartir esa actividad con él.

Sin embargo, la periodista también recordaba su costado coqueto. "Era muy picaflor. Siempre andaba coqueteando... a veces se aprovechaba de su pinta para agradar a otras", había reconocido al describirlo.

La enfermedad y la muerte de Mario Mazzone: el final de la historia de amor

En julio de 2006, la pareja recibió un diagnóstico que cambió sus vidas: Mazzone comenzó a sentir dolores en la cadera y los estudios confirmaron que tenía cáncer. Durante el tratamiento, Giorgi destacó la fortaleza con la que su compañero enfrentó la enfermedad. "Nunca mostró flaquezas", había contado.

El domingo 20 de mayo de 2007, después de conducir su programa Mirá vos en radio Continental, el periodista se dirigió junto a Marcela al Pilar Golf. Mientras se preparaban para ingresar al campo, sufrió una descompensación y se desplomó. Pese a la asistencia médica, murió a los 48 años. Una trombosis en una pierna, vinculada con la medicación oncológica, derivó en el episodio fatal.

La relación había durado ocho años y terminó de manera inesperada. Diecinueve años después de aquella pérdida, también falleció Marcela Giorgi, una de las voces históricas de Radio Mitre, cerrando así la historia de una pareja cuyo amor había comenzado en una emisora porteña.