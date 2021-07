Las últimas palabras de Mario Mazzone a su hija antes de morir: "Promete una cosa"

Las últimas horas, las palabras de despedida y el legado que le dejó Mario Mazzone a su familia.

El reconocido periodista Mario Mazzone, falleció en el mes de mayo del año 2007 a causa de un paro cardíaco mientras disfrutaba de un domingo junto a sus amigos jugando al golf. Además, luchaba contra un cáncer de pulmón hacía un tiempo y eso fue de a poco apagando su vida. Como periodista, formó parte de varios ciclos televisivos y radiales, uno de los más importantes fue Mañanas informales, conducido por Jorge Guinzburg y además, conducía los noticieros de Todo Noticias. En una entrevista ayer por la noche en el programa Vino para vos, conducido por Tomás Dente, su hija Luli lo recordó reviviendo momentos junto a él y también contó como fueron las últimas horas antes del deceso.

"Esperá, prometeme una cosa: prometeme que vas a ser feliz", le pidió el periodista. "Sí, dale, te lo prometo", respondió, y ese fue el último diálogo que mantuvieron mientras se subían a un ascensor y se veían por última vez. Lo más doloroso quizás, es que días antes le había dicho a su otra hija, Flor, las mismas palabras. Fueron en motivo de despedida y no lo sabían. Además, la joven productora de Bendita, en Canal Nueve, contó como se enteró de la triste noticia a través de su madre, quien fue a despertarla y le contó lo sucedido. Así también, lo supo recordar con alegría y como fueron esos últimos meses de vida: "Papá le ponía una garra tremenda pero sabía que ya le empezaba a quedar poco. Y nosotras también", señaló Luli.

Por otro lado, contó como fue el momento en el que Mazzone sufrió el paro cardíaco mientras jugaba golf: "Después del programa de radio fue con sus amigos a jugar y mientras estaban en el bar les dijo: '¿Nos tomamos un café antes?' y ahí le da el paro y murió, sin dolor, sin nada". Sin embargo, no todo fue aquel mal momento, ya que Luli se permite recordarlo desde lo mejor que le dejó y que hoy puede ejercer su labor de productora gracias a lo vivido con él: "A medida que fui creciendo me encantaba su laburo, iba un montón al canal. Conectábamos mucho desde su profesión, creo que trabajando tengo un montón de él", mencionó.

Y además, no dejó de lado lo que recibe por parte de sus compañeros que le hacen acordar a su padre: "Hay gente que me conoce y me dice 'sos igual a tu viejo', y eso me da mucho orgullo. Priorizo tener un buen ambiente y pasarla bien, culminó la productora.