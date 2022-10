Larrix, de promesa a realidad del freestyle

(Por Nicolás Biederman).- Larrix, seudónimo del freestyler cordobés de 23 años Lucas Larrazábal, encara la doble fecha de la liga de batallas de rap FMS Argentina, este lunes en Mar del Plata y el sábado 15 en Ituzaingó, convertido en la sensación de la temporada gracias a ingeniosas rimas y una divertidísima puesta en escena, aunque él afirma que no tiene “ninguna prisa” por que lo consideren el mejor.

“Será la historia la encargada de decir qué peso tuvo uno”, plantea en charla con Télam el rapero que en menos de un año pasó de pelear el ascenso a la competición más importante del país a disputar el campeonato y codearse con los mejores del mundo en eventos internacionales.

El contraste entre Lucas y su personaje sobre el escenario es de los más acentuados del circuito: el primero habla pausado, reflexivo y mantiene un discurso humilde; el segundo tiene una presencia arrolladora.

Su discurso frente a cada contrincante siempre echa mano de inventivas comparaciones y referencias culturales, mientras que con un histrionismo como hay pocos es capaz de tirarse al suelo a hacer flexiones, sacar un arsenal de voces burlonas o imitar a un anciano en bastón para remarcar la edad de su oponente.

Ese estilo, acompañado de grandes actuaciones en el primer tramo de la temporada de FMS Argentina, FMS Internacional y varios otros eventos a los que fue invitado por el mundo de habla hispana, terminaron por llamar la atención de los públicos y hasta de algunos históricos que ven en él una bienvenida frescura.

Justamente el malagueño Skone dio una entrevista recientemente a un conocido podcast de la escena, en la que incluyó al cordobés dentro de una pequeña lista de los raperos que más le gustaban de entre las nuevas generaciones.

Que Larrix ocupare ese sitio de privilegio en el futuro, mucho puede jugarse durante este mes: es que además de las jornadas 6 y 7 de FMS Argentina de esta semana está clasificado también para la Red Bull Nacional Argentina 2022 del 23 de octubre.

A la fecha de Mar del Plata, en la que debe medirse a Klan en el estadio del Club Once Unidos, llega con el segundo puesto de la tabla a un punto del líder, Papo. Con transmisión en vivo desde las 17 por el canal de YouTube de la organización Urban Roosters, la jornada tendrá también los duelos de Katra vs. Tata, el mencionado Papo vs. Stuart, MP vs. Naista, Nacho vs. Zaina y Mecha vs. Wolf.

Télam: Después de un andar perfecto de cuatro fechas, llegó un resultado negativo con Zaina en la quinta. ¿Cómo ves lo que queda de temporada? ¿Estás para campeón?

Larrix: Creo que no existe tal cosa como un resultado negativo si uno sabe aprender de las experiencias y de las derrotas. Creo que hay mucho que aprender aún, uno está haciendo camino, va mejorando con el pasar del tiempo. Me veo muy bien, con muchísimas ganas, que es lo más importante. Creo que voy a poder aprender mucho de cada batalla de las que ya fui haciendo y de esta última en concreto también. La doble fecha va a ser muy importante y afronto lo que queda con mucha ilusión, con mucha felicidad.

A la pregunta de si estoy para campeón, es algo que sin duda estaría muy bueno. Es un sueño para todos los que estamos, pero lo importante es ir batalla a batalla, disfrutar mucho y dar grandes apariciones siempre.

T: Tu free está repleto de referencias al cine y a la literatura. ¿Considerás que es uno de los elementos que distinguen a tu rap del de la mayoría? ¿Es importante que un freestyler lea y se exponga a esas expresiones de la cultura?

L: Me encanta el cine, la literatura, el arte en general; me gusta que mi rap sea rico en conocimiento, en contenido. Es algo que creo que tiene que estar en el rap y en el mío me gusta aspirar a que así sea. Considero que el conocimiento, que la cultura, que el arte en general es algo que hay que traer constantemente a las batallas y que les da un gran valor y mucha gracia, mucha profundidad también. Para mí es eso: es una conversación constante entre el arte que yo estoy haciendo y los demás, el conocimiento general, la historia.

Creo que poder ser una persona que no recurre a lo básico, sino que puede encontrarle varias capas a cada situación que se presenta es algo muy importante en el freestyle.

T: Tu calendario este año se llenó mucho: para mantener la frescura de tu freestyle, ¿ayuda o perjudica batallar tan seguido?

L: La verdad uno tiene que estar agradecido de poder tener la oportunidad de tener tantas apariciones; rapear es algo que disfruto muchísimo y más en competencias grandes con público, en grandes citas. Todos los que amamos freestylear y competir soñamos con llegar a lugares grandes. Creo que hay que tener cuidado igual, porque no es saludable tampoco batallar diez días seguidos en diez lugares diferentes. Uno se va conociendo a sí mismo y, por ejemplo, yo me voy a reservar bastante para esto que queda de la recta de FMS y para la Red Bull Nacional para estar súper concentrado en eso, para ir descansado, para ir relajado.

T: Hasta el año pasado eras conocido en Argentina, pero este año llamaste la atención internacional. Un referente como Skone te puso en una lista corta de los freestylers llamados a dominar la escena. ¿Qué te generan esas expectativas de los demás?

L: Lo más importante es que uno disfrute con lo que hace y después, si eso se lo puede trasladar a los demás, es una bendición. Realmente lo de Skone no lo vi, pero lo conozco. Siempre me dio grandes palabras, incluso una vez me escribió para felicitarme, para decirme que le gustaba lo que hacía. Es un honor para cualquiera que le gusta freestylear que uno de los más grandes de la historia como Skone te alabe. Estoy muy feliz. Estoy tranquilo, tampoco me pongo apuro ni ninguna prisa porque ya me consideren el mejor de los mejores porque sería una ridiculez. Hay que tener paciencia y vamos pasito a pasito mejorando.

T: ¿Te estimula esa noción de “trascendencia” en el free?

L: Creo que realmente la historia es la que se ocupa de asignarte un lugar. Que la historia muchas veces incluso te da un lugar y el paso de los años te da otro, puede ir cambiando. Si abarcás el infinito de la historia humana y su trascendencia seguramente te pierdas del presente, y lo más importante es dejar grandes cosas ahora, disfrutar mucho lo que uno hace, darlo todo siempre, estar pensando en mejorar y después será la historia la encargada de decir qué peso tuvo uno.

