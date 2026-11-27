La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al debate en torno a la reforma electoral y descartó de plano que las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional respondan a un interés electoral inmediato. En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, la funcionaria abordó la discusión sobre la continuidad del sistema electoral vigente.

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Durante el diálogo, Bullrich rechazó las versiones que vinculan la iniciativa oficial con una especulación política y defendió la perspectiva histórica del presidente Javier Milei sobre los comicios internos abiertos. La dirigente remarcó que la posición del mandatario nacional se sustenta en una convicción previa a su llegada a la Casa Rosada y no en un cálculo coyuntural.

El cuestionamiento a las elecciones primarias

Bullrich argumentó que la postura en contra de las PASO es una bandera que el jefe de Estado sostiene desde hace años. Al ser consultada sobre las sospechas de conveniencia política, la ministra afirmó: "No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei, porque Javier toda la vida yo lo he escuchado decir que para él las PASO son una invasión pública a la vida de los partidos".

En esa misma línea, la funcionaria profundizó sobre el criterio que guía el rechazo al mecanismo electoral y consideró que se trata de un principio ideológico sostenido en el tiempo. "Es una concepción, así que yo creo que también lo planteó la vez pasada, lo plantearía en otras oportunidades", subrayó al respaldar la mirada del Presidente sobre la autonomía de las organizaciones partidarias.

El reclamo por un régimen electoral moderno

Al analizar por qué las primarias continuaron vigentes en los últimos años pese a los cuestionamientos, Bullrich señaló que muchas veces la dirigencia optó por mantenerlas por conveniencia circunstancial. "No se termina de eliminar porque se guarda como una reliquia por si en algún momento se usa", criticó de manera terminante durante la entrevista radial.

Para concluir su análisis sobre el sistema electoral, la ministra de Seguridad insistió en la necesidad de avanzar hacia una transformación integral en la materia y sentenció: "La verdad es que lo que habría que hacer es eliminarla y tener un régimen moderno".