Flor de la V se la pudrió a Cristina Pérez tras el ataque transfóbico que sufrió: "Supuestamente son honorables..."

Los repudiables dichos de Daniel Avellaneda contra Flor de la V en un pase de Radio Rivadavia tuvieron una enorme repercusión tanto en las redes sociales como en el plano mediático. En ellos, el periodista trato de hombre a la conductora, con Jonatan Viale haciéndole una tibia corrección y una Cristina Pérez que no emitió palabra al respecto.

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Esto hizo que el foco no solo haya estado puesto en el hombre especializado en deportes, sino también en sus dos colegas que poco hicieron para detenerlo. Primero fueron las diferentes figuras de la televisión quienes notaron esto y, finalmente, fue la propia protagonista del ataque la que dejó en claro que para ella no pasó desapercibido el poco apoyo de la ex Telefe Noticias.

Flor de la V, reconocida conductora de la televisión argentina.

¿Qué dijo Flor de la V sobre Cristina Pérez?

En diálogo con un móvil de Puro Show, Flor de la V expuso su agradecimiento a Fernanda Iglesias por su apoyo: "Gracias Fernanda, te banco. Gracias, porque hay otras personas que deciden callar, como Cristina Pérez". En relación a ello, prosiguió: "Son paladines de la justicia, supuestamente son honorables y defienden la ley, ¿pero la vara para qué? Ellos defienden una cosa pero después deciden callar con otras, porque hay una ley que avala mi identidad".

En ese sentido, señaló: "Ponele que ellos quieran pensar lo que quieran, que esta jueza debe cumplir la ley, bueno ellos también deben cumplir la ley y respetarme a mí como persona trans". Esto dejo a las claras el evidente enojo de Flor de la V no solo contra Avellaneda, sino también por la poca oposición que tuvo al efectuar sus deplorables comentarios.